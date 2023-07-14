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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الفشني ضيف احتفالية الأوبرا بالعام الهجري الجديد

المنشد وائل الفشني
المنشد وائل الفشني

 تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، احتفالية فنية تحييها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام، وذلك بمناسبة العام الهجرى الجديد.

ويحل عليها المنشد وائل الفشني كضيف شرف ويشارك خلالها عدد من نجوم الغناء والانشاد بالاوبرا هم أحمد حسن ، نهى حافظ ، أحمد العمري ، أميرة أحمد ، مصطفى النجدي ، آيات فاروق ، محمود هلال وذلك فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 18 يوليو على المسرح الكبير .

 مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية

يتضمن البرنامج مجموعة مختارة من المؤلفات الروحانية التى كتبها كبار الملحنين منها إلى رحاب يثرب - طلع البدر علينا - يا محمد لـ عبد العظيم محمد ، يا صلاة الزين لـ زكريا أحمد ، مدد لـ عبد العظيم عبد الحق ، الرضا والنور - سبحت صنع ربي لـ محمد الموجي ، مولاي إني ببابك لـ بليغ حمدي ، أم النبي ولا إله إلا الله لـ جمال سلامة ، حيوا ربيب العلا لـ سيد شطا ، لاجل النبي لـ محمد الكحلاوي ، المسك فاح من التراث الصوفي واعمل الشهير قمر سيدنا النبى .

جدير بالذكر ان الاوبرا اعتادت تقديم احتفاليات فنية كبرى فى مختلف المناسبات الوطنية والدينية والاجتماعية بمختلف مسارحها وشهدت اقبالا جماهيريا ضخما.

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