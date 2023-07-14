مدير مكتبة الإسكندرية يشيد بمشاركة الأزهر بمعرض الكتاب

زار الدكتور أحمد زايد، رئيس مكتبة الإسكندرية، جناح الأزهر الشريف في معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، اليوم الخميس، حيث تفقد أركان الجناح المختلفة، واستمع لشرح تفصيلي لما يحويه الجناح من أنشطة وإصدارات لجميع قطاعات الأزهر العلمية والتعليمية والدعوية، وما يقدمه من خدمات توعوية لرواد معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب.

وخلال الزيارة أشاد مدير مكتبة الإسكندرية بالمشاركة المتميزة لجناح الأزهر الشريف وتنظيمه الرائع، مثمنا جهود الأزهر الملموسة الدعوية والتوعوية والتعلمية لكل رواد المعرض، حيث تعرف عن قرب على النشاط الثقافي والتوعوي الذي يقدمه كل ركن من أركان الجناح، خاصة ركن الفتوى وآلية تقديم الفتاوى المباشرة لرواد المعرض، كما تفقد ركن المخطوطات واستمع إلى شرح واف عن الطرق العلمية المتبعة في تسجيل المخطوطات التاريخية والتراثية القيمة وطريقة توثيقها وترميمها.

تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، حيث ﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، بمكتبة الإسكندرية على مساحة كبيرة تضم أركانا عدة و إصدارات متنوعة.

رئيس المعاهد الأزهرية يجتمع برؤساء المناطق ورؤساء مراكز التصحيح

اجتمع فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الخميس، عبر الفيديو كونفرانس، مع رؤساء المناطق الأزهرية ورؤساء مراكز التصحيح، للوقوف على مدى جاهزية مراكز التصحيح واستعداداتها لأعمال التصحيح يوم السبت المقبل.

وقدم رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بعض التعليمات المهمة التي يجب اتباعها في مراكز التصحيح، مشددا على ضرورة أن تكون مراكز التصحيح في كامل استعداداتها من الغد الجمعة، لاستقبال المصححين يوم السبت ليقوموا بأعمال التصحيح دون تأخير.

وأوضح الشيخ عبدالغني، أنه تم زيادة أعداد المصححين هذا العام وتم اختيارهم بعناية ليقوموا بأعمال التصحيح على أكمل وجه دون أي تقصير أو أخطاء، حرصا على مجهود الطلاب الذين سهروا الليالي وبذلوا الكثير من المجهود والمذاكرة، فهم أمانة في أعناقكم فلا تضيعوا جهودهم.

جدير بالذكر أنه ستنطلق أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي، ومعهد البعوث الإسلامية، يوم السبت المقبل بمشاركة ٢٢٤٢٨ مصحح للتصحيح في ١٦ مركزا على مستوى الجمهورية، وهم: (القاهرة- القليوبية- المنوفية- الغربية- كفر الشيخ- الشرقية- الدقهلية- البحيرة- الجيزة- الفيوم- بني سويف- المنيا- أسيوط- سوهاج- قنا- الأقصر).