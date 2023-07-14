القبض على لص أجنبي في مدينة نصر

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لقيامه بسرقة ( 2 كاميرا –3 آلات موسيقية) من داخل الشركة محل عمله بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بأنه عقب إنصراف العاملين بالشركة وغلقها عاد ليلاً وتمكن من الدخول بالمفاتيح عهدته وإستولى على المسروقات، كما تم بإرشاده ضبطكافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.