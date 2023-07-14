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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

القبض على لص أجنبي في مدينة نصر

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من  ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث) لقيامه بسرقة ( 2 كاميرا –3 آلات موسيقية) من داخل الشركة محل عمله بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بأنه عقب إنصراف العاملين بالشركة وغلقها عاد ليلاً وتمكن من الدخول بالمفاتيح عهدته وإستولى على المسروقات، كما تم بإرشاده ضبطكافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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