بطلة العالم في التيك بول: سعيدة بالمشاركة في مهرجان العلمين (فيديو)

قالت البرازيلية نتاليا غيتلر بطلة العالم في التيك بول، إن العلمين مكان رائع وإطلالة مذهلة، مؤكدةً أنها تشعر بالسعادة بسبب مشاركتها في مهرجان العلمين.

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وأضافت “غيتلر” خلال حوارها ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: “في هذا المكان اللطيف ألعب رياضتي المفضلة، أعتقد أنه أمر مدهش لأنه يمكننا إظهار مهاراتنا حتى يتعرف الناس أكثر على هذه الرياضة ويعرفون قواعدها”.

اليوم الجمعة ستقام بطولة التيك بوك

وتابعت: “اليوم الجمعة ستقام بطولة التيك بوك، وبالنسبة لنا، فنحن أبطال هذه الرياضة، ونحاول تعريف الناس بها، وأنا متحمسة حقا بشان هذه الأيام الثالثة، لذا، فإنه من الرائع المشاركة هنا في العلمين الجديدة وإظهار المهارات، والجو رائع، وهذه المدينة مميزة للغاية”.

مارسوا الرياضة واستفيدوا من التاك بول في المهرجان

وواصلت: “الرسائل التي أحب أن أوجهها، مارسوا الرياضة، واستفيدوا من التاك بول في المهرجان”.

