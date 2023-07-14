صراع الهبوط..أسوان يستضيف الداخلية والمحلة يتمسك بالأمل الأخير أمام الحرس

تنطلق اليوم الجمعة الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، حيث يستضيف أسوان نظيره الداخلية مساء اليوم الجمعة، فيما يلتقي غزل المحلة أمام حرس الحدود على ستاد الجيش ببرج العرب، والتي تحدد الفريقين الهابطين لدوري القسم الأول، بعد هبوط الحرس رسميا.



يلتقي أسوان مع الداخلية في الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، بينما يواجه غزل المحلة، حرس الحدود، فيما يلتقي طلائع الجيش ضد بيراميدز.



يسعى أسوان للفوز من أجل ضمان فرص استمراره في الدوري بعدما وصل إلى النقطة 33 في المركز الخامس عشر، متفوقا على المحلة بفارق الأهداف، ولا يرغب أبناء الجنوب في تحقيق التعادل لأنه في حال حدوث ذلك، سيضطر إنتظار نتيجة المحلة لأنه في حال فوزه سيهبط أسوان.



بينما يأمل الداخلية في الفوز من أجل مع تعثر المحلة من أجل ضمان الاستمرار في مسابقة الدوري، و يملك الداخلية 32 نقطة في المركز قبل الأخير بالدوري.



الأمل الأخير



في نفس الجولة يلتقي المحلة الذي يتمسك بالأمل الأخير، ويستهدف تحقيق الفوز أمام حرس الحدود (أول الهابطين للدرجة الأولى) من أجل البقاء في الدوري مع خسارة أو تعادل أسوان الذي يتفوق عليه بفارق الأهداف.



بينما يلتقي طلائع الجيش أمام بيراميدز، ويأمل في تحقيق الفوز أو التعادل على الأقل من أجل ضمان البقاء في الدوري بشكل رسمي، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة ويملك أفضلية فارق الأهداف أيضًا عن أقرب في منافسيه، أما في حال الخسارة يجب عليه ألا يستقبل أكثر من هدفين للحفاظ على فارق الأهداف الذي يأتي لصالحه.

