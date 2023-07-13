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الخميس 13 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تُهاجم فرنسا بعد تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

اعتبرت "موسكو" أن قرار باريس تزويد كييف بصواريخ SCALP بعيدة المدى هو "خطوة أخرى نحو تصعيد النزاع الأوكراني"، حسبما أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، "ماريا زاخاروفا".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الخميس، قالت زاخاروفا ردا على سؤال حول كيفية تقييمها لقرار فرنسا بإرسال هذه الصواريخ: "على الرغم من قدرة روسيا الواضحة على مواجهة هذا التهديد، فإن مثل هذه الإجراءات من قبل السلطات الفرنسية هي خطوة أخرى متعمدة نحو تصعيد النزاع الأوكراني".

وأشارت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لا يتخلف عن الولايات المتحدة".

الصواريخ المُجنحة البريطانية "ستورم شادو":

وأضافت أن "هذا النوع من السلاح هو نسخة فرنسية من الصواريخ المجنحة البريطانية "ستورم شادو"، التي أسقطتها منظومات الدفاع الجوي الروسية بنجاح ويتم دراستها من قبل متخصصين في صناعة الدفاع الروسية".

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل قمة "الناتو" في فيلنيوس، أن فرنسا قررت تزويد كييف بصواريخ جديدة بعيدة المدى تسمح للقوات الأوكرانية بتوجيه "ضربات للعمق" (الروسي).

وذكرت وسائل الإعلام أن الحديث يدور عن الصاروخ SCALP "جو – أرض" المجنح من تطوير شركتي Matra الفرنسية و British Aerospace البريطانية.

تتولى إنتاج هذا الصاروخ حاليا شركة MBDA الأوروبية. ويبلغ ثمنه مليوني جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة The Drive الأمريكية إن مدى عمل نماذج الصاروخ القابلة للتصدير يبلغ 250 كيلومترًا. لكن هناك نماذج مطورة يُمكن أن تُطلق إلى مسافة حتى 560 كيلومترًا.

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