وزير الرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان فعاليات"ماراثون القاهرة"

احتفالًا بالعيد القومي لمحافظة القاهرة

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ان الوزارة تشجع على إقامة الماراثونات والسباقات الرياضية لتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة، والحفاظ على اللياقة البدنية، بجانب التأكيد على أهمية المحافظة على الصحة العامة والارتقاء بها، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالرياضة، والتشجيع على ممارستها، وتشجع الموهوبين في كافة الألعاب سواء الفردية أو الجماعية، وتأكيداً على أهمية الدور الحيوي للرياضة داخل المجتمع.

جاء ذلك خلال حضور وزير الشباب والرياضة و اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة فعاليات ماراثون القاهرة والذي تضمن سباقات للجرى، والدراجات الهوائية، والدراجات البخارية وذلك في اطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي ال١٠٥٤.

وأشاد وزير الشباب والرياضة، بتنظيم الحدث مؤكدًا أن التعاون بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة يشهد مستوى عالي من التنسيق فيما بينهما، خاصة في ظل تركيز وزارة الشباب والرياضة على إقامة العديد من الفعاليات التى ترتقي بشباب وأبناء المحافظة.

بدأ المارثون في السادسة صباحا، بداية من محور ياسر رزق، مرورا بكوبري طه حسين، وانتهى بمتحف الحضارة المصرية، واختير هذا الميدان لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة، وتعريفهم بأحد الإنجازات العملاقة التى أقامتها الدولة فى وقت قياسي لتيسير حركة المركبات واختصار الوقت والحد من استهلاك المحروقات لتحسين جودة الهواء.

واستهدف اختيار هذا المسار أيضا، تعريفهم على كوبرى طه حسين، الذي يعد عملًا هندسيًا فريدًا فى مجال تشييد الكباري، حيث تم تشييده فى 9 أشهر فقط من العمل المتواصل.

شارك فى افتتاح الماراثون د. ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية والأمان الاجتماعي، وصبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بوزارة التضامن، ونواب المحافظ للمناطق الأربعة، وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.