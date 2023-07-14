تنسيق كلية الدفاع الجوي.. شروط القبول لعام 2023

يطمح الكثير من طلاب الشهادة الثانوية، وأسرهم، في الالتحاق بالكليات العسكرية وخدمة الوطن الغالي، لذا يبحث هؤلاء في تلك الأيام عن شروط القبول في الكليات العسكرية والتي يعد من أهمها كلية الدفاع الجوي.

وكان القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، الفريق أول محمد زكي، قد صدق على قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية من حملة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها.

شروط القبول بكلية الدفاع الجوي 2023

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين مصريين.

يكون الطالب حاصل على شهادة الثانوية العامة علمي رياضة فقط، أو الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي.

يكون الطالب حاصل على 70% بحد أدنى في الفيزياء والرياضيات.

تقبل الكلية من مجموع 70%.

مدة الدراسة بالكلية 4 سنوات.

لا يزيد عمر المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ 1 نوفمبر 2023.

ألا يكون قد سبق الحُكم عليه في عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

يكون الطالب حسن السمعة.

يكون الطالب غير متزوج ولم يسبق له الزواج، ويتعهد بعدم الزواج طوال فترة الدراسة.

ألا يقل الطول عن 170 سم.

يكون الطالب لائقًا طبيًا طبقًا للشروط.

اجتياز اختبارات اللياقة البدنية.

اجتياز الاختبارات النفسية المختلفة.

اجتياز الاختبار الشخصي (كشف الهيئة).

يحصل الطالب بعد التخرج على بكالوريوس العلوم العسكرية للدفاع الجوي، بكالوريوس الهندسة في واحد من التخصصات التالية: (هندسة الاتصالات والحاسبات/ الميكاترونيكس)، وذلك بنظام نظام الساعات المعتمدة.