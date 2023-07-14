رئيس مياه سوهاج يبحث موقف التعدى على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماع موسع ضم رؤساء القطاعات والافرع والمديرى العموم وذلك لبحث موقف التعديات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والإجراءات المتبعة مع المخالفين والزامهم بتقنيين أوضاعهم وتركيب عدادات مياه كودية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وقطع المياه فورا على الممتنعين حفاظا على المال العام صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه تم خلال الاجتماع استعراض خطة تغيير العدادات العاطلة وموقف التحصيل بجميع افرع الشركة وكذلك عرض خطط الشركة لحصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على الشهادة العالمية فى التنمية الفنية المستدامة.

واشار رئيس مياه سوهاج انه تم عرض موقف فاقد المياه بجميع أفرع الشركة والإجراءات التى اتخذتها الشركة للتحكم وتقليل فاقد المياه وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية والتدريب المستمر للعاملين على كيفية التعامل مع غاز الكلور والدخول للاماكن المغلقة والدفاع المدنى بهدف الحفاظ على حياتهم وتامين بيئة العمل. ويطالب المخالفين بتقنين اوضاعهم

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماع موسع ضم رؤساء القطاعات والافرع والمديرى العموم وذلك لبحث موقف التعديات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والإجراءات المتبعة مع المخالفين والزامهم بتقنيين أوضاعهم وتركيب عدادات مياه كودية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية وقطع المياه فورا على الممتنعين حفاظا على المال العام صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب واضاف انه تم خلال الاجتماع استعراض خطة تغيير العدادات العاطلة وموقف التحصيل بجميع افرع الشركة وكذلك عرض خطط الشركة لحصول محطات مياه الشرب والصرف الصحى على الشهادة العالمية فى التنمية الفنية المستدامة.

واشار رئيس مياه سوهاج انه تم عرض موقف فاقد المياه بجميع أفرع الشركة والإجراءات التى اتخذتها الشركة للتحكم وتقليل فاقد المياه وشدد رئيس مياه سوهاج على ضرورة الالتزام بوسائل السلامة والصحة المهنية والتدريب المستمر للعاملين على كيفية التعامل مع غاز الكلور والدخول للاماكن المغلقة والدفاع المدنى بهدف الحفاظ على حياتهم وتامين بيئة العمل.