250 مليون يورو من البنك الآسيوى للاستثمار لتمويل مترو أبوقير فى الإسكندرية

وقَّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى العاصمة الصينية «بكين» خلال المشاركة فى منتدى العمل الدولى من أجل التنمية المشتركة.

العديد من وثائق التعاون ومذكرات التفاهم التى تعزز الشراكة المصرية الصينية وتدفع جهود التنمية فى الدولة، إبان مشاركتها فى منتدى العمل الدولى من أجل التنمية من بينها مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية» التى أطلقها الرئيس الصينى فى وقت سابق، حيث تعزز مذكرة التفاهم الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بنداً بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات.

يأتى ذلك بالتوازى مع وثائق لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل، وإنشاء مركز التدريب المهنى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمعمل السلامة الحيوية المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة.

ووقعت «المشاط» اتفاقاً مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، لتمويل مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية بقيمة 250 مليون يورو، وهو ما يعزز تنفيذ المشروع الذى يهدف إلى تطوير خط سكة حديد أبوقير الذى يربط وسط الإسكندرية بمنطقة أبوقير شمال شرق المحافظة ليصبح نظام مترو كهربائياً يسهم فى خفض التكدس المرورى بالإسكندرية ويدعم التحول إلى وسائل النقل صديقة البيئة ويقلل الانبعاثات الضارة، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1,5 مليار يورو بتمويل مشترك من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.

مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية(MCDF)

فى سياق متصل التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، جونجينج وانج، الرئيس التنفيذى لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية (MCDF) الذى تأسس عام 2020، لدعم البلدان النامية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تحديات الاستدامة، وتعزيز استثمارات البنية التحتية فى البلدان المختلفة.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما فى دفع التعاون المشترك لاسيما فى مجال تقديم منح تنفيذ دراسات الجدوى ورفع القدرات وتنمية المهارات والتدريب، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى ضوء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثى.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولى «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» الذى أطلقته مصر خلال رئاستها مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتعزيز جهود التمويل العادل، حيث تم التباحث بشأن تعزيز جهود تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب فى مجال تعزيز التمويل العادل للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

250 مليون يورو من البنك الآسيوى للاستثمار لتمويل مترو أبوقير فى الإسكندرية

كتب- نيفين ياسين وعبدالعزيز فتحى:

وقَّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى العاصمة الصينية «بكين» خلال المشاركة فى منتدى العمل الدولى من أجل التنمية المشتركة، العديد من وثائق التعاون ومذكرات التفاهم التى تعزز الشراكة المصرية الصينية وتدفع جهود التنمية فى الدولة، إبان مشاركتها فى منتدى العمل الدولى من أجل التنمية من بينها مذكرة تفاهم حول «مبادرة التنمية العالمية» التى أطلقها الرئيس الصينى فى وقت سابق، حيث تعزز مذكرة التفاهم الشراكة المصرية الصينية كما تتضمن بنداً بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات.

يأتى ذلك بالتوازى مع وثائق لإتاحة منح صينية لتوريد معدات لوزارة النقل، وإنشاء مركز التدريب المهنى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمعمل السلامة الحيوية المستوى الثالث لصالح وزارة الصحة.

ووقعت «المشاط» اتفاقاً مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية AIIB، لتمويل مشروع مترو أبوقير بالإسكندرية بقيمة 250 مليون يورو، وهو ما يعزز تنفيذ المشروع الذى يهدف إلى تطوير خط سكة حديد أبوقير الذى يربط وسط الإسكندرية بمنطقة أبوقير شمال شرق المحافظة ليصبح نظام مترو كهربائياً يسهم فى خفض التكدس المرورى بالإسكندرية ويدعم التحول إلى وسائل النقل صديقة البيئة ويقلل الانبعاثات الضارة، حيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1,5 مليار يورو بتمويل مشترك من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.

مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية(MCDF)

فى سياق متصل التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، جونجينج وانج، الرئيس التنفيذى لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية (MCDF) الذى تأسس عام 2020، لدعم البلدان النامية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تحديات الاستدامة، وتعزيز استثمارات البنية التحتية فى البلدان المختلفة.

وأعرب الجانبان عن رغبتهما فى دفع التعاون المشترك لاسيما فى مجال تقديم منح تنفيذ دراسات الجدوى ورفع القدرات وتنمية المهارات والتدريب، بالإضافة إلى تبادل الخبرات فى ضوء التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثى.

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولى «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» الذى أطلقته مصر خلال رئاستها مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لتعزيز جهود التمويل العادل، حيث تم التباحث بشأن تعزيز جهود تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب فى مجال تعزيز التمويل العادل للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.