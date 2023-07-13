محمد هنيدي يروي موقفًا كوميديًا.. ورطة الغناء في فرح شعبي (فيديو)

حل الفنان محمد هنيدي ضيفًا على برنامج “حبر سري” تقديم الإعلامية أسما إبراهيم؛ إذ تطرق إلى الحديث عن مشواره الفني وتجاربه السينمائية والدرامية ومواقفه مع زملائه الممثلين ورؤيته لواقع الفن المصري.

وقال النجم محمد هنيدي، إنه لم يفكر في الغناء في سياق منفصل عن الأعمال الفنية أو المسرح، مشيرًا إلى أنه يحب الغناء ويستمع له، ولكن تجربة الأغاني المنفصلة لاقت نجاحًا، ولكن لم يفكر أن ينفصل بالغناء عن المسرح.

الغناء بفرح شعبي

وأشار إلى أنه لم يفكر في الغناء وهناك بعض الأعمال الفنية لم يغن بها، متابعًا: “أتعرض عليا تجربة الغناء في فرح شعبي في بنها، ووالد العروسة كان مُصر عليا”.

وأكد أنه رفض العرض وأوضح لهم أنه يغني فقط في الأعمال السينمائية ولم يفكر في الغناء المنفصل عن السينما، لافتاً إلى أن الفيلم الجديد "مرعي البريمة" به أغنية مشتركة له مع عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة.