فريق الإشراف بقنا يتفقد مستشفي الصدر والحميات

أجري فريق المتابعة بمديرية الصحة بقنا، مساء اليوم الخميس، جولة تفقدية لمستشفيات الصدر والحميات بقنا، وذلك إستمراراً لمنهجية الرقابة والمتابعة لمنظومة القطاع الطبي بالمحافظة، بهدف الوقوف علي تقديم الخدمات الطبية الملائمة للمرضي بالمستشفيات .

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، أن فريق الإشراف المكون من الدكتور أيمن السيد مدير إدارة الطوارئ والرعاية الحرجة والدكتورة بسمة زكي مديرة إدارة الجودة و أحمد عبدالدايم مسؤل الطوارئ بالمديرية، قد إستهلوا جولتهم بالمرور على قسم الإستقبال بمستشفي حميات قنا في رفقة الدكتور سيد الكاشف مدير المستشفى.، وذلك للتاكد من توافر الأدوية والمستلزمات ووجود الاطباء المناوبين، وإستمر الفريق في جولته بالمرور على قسم العناية المركزة للتأكد من توافر أدوية الطوارئ ووجود الأطباء بالقسم حيث ناقش الفريق ءالية زيادة نسب الإشغال بالعناية المركزة، وذلك باستقبال حالات غير حالات الكبد والأمراض المعدية.

واستكمل الفريق أعماله بتفقد مستشفي الصدر وذلك، للتاكد من توافر الأدوية والمستلزمات بالإستقبال والإقسام المختلفة رافقهم الدكتور كمال مدير المستشفي، حيث تابع الفريق العمل بقسم العناية المركزة وذلك استعداداً للإفتتاح قريبا بعد الإنتهاء من كافة التجهيزات اللازمة، كذلك مناقشه تشغيل جهاز الأشعة المقطعية لاسيما بعد وصول محول الكهرباء الجديد المستشفى.

وحرص فريق الإشراف، بالمرور على أقسام العزل الخاص بالأمراض الصدرية (قسم الدرن ) والمرور على القسم الداخلى والتأكد من تقديم الخدمات بشكل جيد ومدي رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا بضرورة المتابعة المستمرة لمنظومة الصحة بالمحافظة.