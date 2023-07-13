موجة حارة بدأت اليوم.. حالة الطقس غدًا الجمعة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار رطب على السواحل الشمالية وتكون حالة الطقس ليلا معتدل على كافة الأنحاء.

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الأرصاد الجوية أوضحت أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وأن ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، عن المتوقع في الظل بقيم من 2 إلى 3 درجة مئوية.

وبدأت اليوم الخميس موجة حر شديد في مصر، بالتزامن مع وجود المنخفض الهندي الحار، الذي يضرب البلاد خلال الأيام المقبلة، وهو عبارة عن كتلة هوائية تؤثر على مصر خلال فصل الصيف فقط، ويظهر على مصر خلال شهري 7 و8 بشكل واضح على محافظات الجمهورية كافة.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة الحارة حتى منتصف الأسبوع المقبل، إذ يستمر ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى ذلك التوقيت، لتبدأ درجات الحرارة بعد تلك المدة في الانخفاض التدريجي.

تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدًا الجمعة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 36 المحسوسة 38.

السواحل الشمالية العظمى 32 المحسوسة 35.

جنوب سيناء العظمى 39 المحسوسة 41.

شمال الصعيد العظمى 39 المحسوسة 42.

جنوب الصعيد العظمى 43 المحسوسة 44

ويسجل متوسط نسبة الرطوبة المتوقعة خلال الفترة المقبلة على القاهرة والوجه البحري العظمى ليلا 80-85% أما الصغرى نهارا 35-40%، وعلى السواحل الشمالية 85-90% العظمى ليلا أما الصغرى نهارا 50- 55%، وجنوب سيناء 60-65% العظمى ليلا أما الصغرى نهارا 25-30%، وشمال الصعيد 60-70% العظمى ليلا أما الصغرى نهارا 20-25%، وجنوب الصعيد 35-40% العظمى ليلا أما الصغرى نهارا 10-15%.

وستشهد السواحل الشمالية ارتفاعات في درجات الحرارة ولكنها ستكون أقل من باقي مناطق الجمهورية وستصل على السواحل الشمالية لـ33 درجة وستصل درجة الحرارة المحسوسة لـ36 بسبب الرطوبة العالية.

وستكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل، وأعلى درجات الحرارة سيتم تسجيلها على جنوب الصعيد وستصل لـ44 درجة وستكون درجة الحرارة المحسوسة 46 درجة.