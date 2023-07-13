عوامل صادمة تهدد الأطفال بمرض السكري من النوع 2.. أطباء يحذرون

أكد الأطباء أن تفشى مرض السكري من النوع 2 بين الأطفال والمراهقين في السنوات الأخيرة، يرجع إلى انتشار السمنة بين والشباب، وهو اضطراب أيضي مزمن يتميز بمقاومة الأنسولين، ففي مثل هذه الحالة لا تستجيب خلايا الجسم بشكل صحيح للأنسولين الذي ينتجه البنكرياس.

عوامل إصابة الأطفال بالسكري من النوع الثاني:

وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف إنديا"، أشار الأطباء إلى أن هناك عوامل عدة تسبب ارتفاع معدل الإصابة بالسكري من النوع الثانى عند الأطفال، إذْ يلعب هرمون الأنسولين دورًا مهمًا في تنظيم مستويات السكر في الدم من خلال تسهيل امتصاص الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا لإنتاج الطاقة.

عوامل إصابة الأطفال بالسكري من النوع الثانى

أضاف الأطباء أن ارتفاع معدلات السمنة لدى الأطفال يرجع إلى قلة النشاط البدنى والخيارات الغذائية السيئة، ومع ذلك، فإن الاستعداد الوراثي يسهم أيضًا في تطور الحالة.

وقد تكون أعراض مرض السكري من النوع 2 خفية وقد تتطور تدريجيًا بمرور الوقت وتشمل بعض الأعراض الشائعة الرغبة الشديدة في التبول والعطش الشديد وفقدان الوزن غير المبرر وزيادة التعب والالتهابات المتكررة والتنميل أو الوخز في اليدين أو القدمين.

للوقاية من مرض السكري من النوع 2 لدى الأطفال، أوصى الأطباء بضرورة تشجيع نمط حياة صحي، وتناول وجبات متوازنة، مع الحد من المشروبات السكرية والأطعمة المصنعة، وممارسة الرياضة بانتظام، بالإضافة إلى الحد من وقت الشاشات ومراقبة الصحة الجسدية للفرد من خلال مزيج من الأكل الصحي والنشاط البدني أمرًا ضروريًا.