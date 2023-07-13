كارول سماحة فى عطلة صيفية مثيرة على البحر

شاركت الفنانة اللبنانية كارول سماحة جمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها على تويتر ظهرت خلالها بإطلالة جذابة، وظهرت كارول سماحة خلال الصورة وهي تستمتع بأجواء البحر وعلقت قائلة: الشمس والرمال والمشاعر الطيبة".

وكانت الفنانة كارول سماحة طرحت في وقت سابق أحدث أغنياتها بعنوان “نسخة مني” عبر موقع الفيدويوهات يوتيوب ووصلت الأغنية إلى 10 مليون مشاهدة بعد مرور نحو 20 يوما على طرحها.

كارول سماحة

من ناحية أخري، تعرضت الفنانة اللبنانية كارول سماحة لحملة هجوم عنيفة من قبل الجمهور خلال الساعات الأخيرة، بعد طرح البوستر التشويقي لأغنيتها الجديدة بعنوان "نسخة مني"، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

كارول سماحة في أحضان موديل شهير بسبب “نسخة مني”

ظهرت كارول سماحة في الصورة بوضع غير لائق حسبما وصفه متابعيها، حيث كانت نائمة على الأريكة في أحضان موديل شهير وعلى ما يبدو أنه بطل كليب الأغنية، الأمر الذي أثار استفزاز وغضب الجمهور منتقدين الوضع الذي ظهرت به دون أن تحترم مشاعر زوجها.

كارول سماحة مع موجيل كليب “نسخة مني”

كارول سماحة تتجاهل انتقادات الجمهور وتصفعهم بقوة

وفي السياق ذاته، تجاهلت كارول سماحة الانتقادات اللاذعة التي وجّهت لها من الجمهور بسبب جرأة الصورة، ووضعتها الصورة التي أثارت الجدل، صورة شخصية لحسابها الرسمي على موقع "انستجرام" الأمر الذي استنكره المتابعين ووصفوه بالتجاهل وعدم الاحترام لآرائهم، فيما اتهمها البعض بأنها تعمدت تصوير بوستر الأغنية بهذا الوضع؛ لإثارة الجدل والترويج للأغنية على نطاق واسع؛ لتتصدر بها تريندات مواقع التواصل الاجتماعي بأسرع وقت.

كارول سماحة

جمهور كارول سماحة بعد بوستر أغنيتها الجديدة: عيب احترمي زوجك

وكانت أبرز تعليقات الجمهور: "مدام كارول بما ان الفن رسالة و كدة ممكن حضرتك تقوليلنا اى رسالة بتوصليها بالصورة دى .. طب وزوجك؟! .. المشكله ان الصورة مو بس بوست صارت صورة شخصيه لهالدرجة مستحقرة راي جمهورك بأن الصورة غير لائقه .. ليه كدة كنا بنحترمك .. عيب احترمي زوجك .. قالت اعمل شو رخیص علشان کم یوم ترجع الاضوأ لیها وتختفی .. ذنوب ع الفاضي .. Unfollow إلا المهاجرة بالمعاصي".

جمهور كارول سماحة على انستجرام

جمهور كارول سماحة على انستجرام

جمهور كارول سماحة على انستجرام

جمهور كارول سماحة على انستجرام

جمهور كارول سماحة على انستجرام

جمهور كارول سماحة على انستجرام

جمهور كارول سماحة على انستجرام

جمهور كارول سماحة على انستجرام

كارول سماحة تشوق الجمهور لكليب أغنيتها الجديدة “نسخة مني”

وشوقت الفنانة كارول سماحة الجمهور لموعد طرح فيديو كليب أغنية "نسخة منك" وعلقت على البوستر قائلة: "وبطفّي عيوني تيعيشوا عيونك .. نسخة مني .. الأربعاء ٢١ - ٦ - ٢٠٢٣ على قناتي على يوتيوب وكل المواقع الموسيقية".

كارول سماحة على انستجرام

وكانت كارول سماحة طرحت فبراير الماضي أغنية "ستنتهي الحرب"، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

كارول سماحة

منصة Spotify تختار كارول سماحة سفيرة لبرنامج EQUAL Arabia

من ناحية أخرى، كانت منصة الإستماع الشهيرة Spotify، أعلنت اختيار الفنانة اللبنانية كارول سماحة سفيرة لبرنامج EQUAL Arabia لشهر فبراير 2023، والذي تم إطلاقه في مارس 2022 بهدف إلقاء الضوء على أعمال المُبدعات على المنصة وخارجها ومنحهن مزيدًا من الفرص التي ستساعدهن على تحقيق الانتشار الذي يستحقونه في المنطقة وحول العالم.