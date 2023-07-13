ميريام فارس وفن اختيار العطلة الصيفية بالبحر والبطيخ (صور)

خضعت النجمة اللبنانية ميريام فارس لأحدث جلسات التصوير أظهرت من خلالها جمال مناظر الشواطئ اللبنانية وفن اختيار قضاء العطلة الصيفية.

ميريام فارس

ميريام فارس

ميريام فارس وفن اختيار العطلة الصيفية بالبحر والبطيخ

نشرت ميريام فارس مجموعة صور جديدة شاركت بها محبيها ومتابعيها، بدت بإطلالتين مختلفتين، إحداهما بلباس السباحة الأسود، وتميزت هذه الإطلالة بقبعة تحمل طباعة البطيخ، وظهرت ميريام فارس وهي تستمتع بأكل البطيخ على البحر.

ميريام فارس

ميريام فارس تثير الجدل على شواطئ لبنان

بينما الإطلالة الأخرى ظهرت ميريام فارس بعدما قامت أخيرًا بنشر مجموعة من الصور من إجازتها برفقة أولادها في إحدى الجزر، وبدت فيها ترتدي مايوه باللون الأخضر مع كاش مايوه باللون الأحمر، وتمسك في يديها قبعة من القش.

ميريام فارس

من جانب آخر، ظهرت ميريام فارس في حالة من المرح، بينما كانت تلعب مع أولادها بفقاعات الصابون حيث وقفت وسط فقاعات كثيرة منتشرة حولها.

من ناحية أخرى، ظهرت ميريام فارس في جلسة تصوير جديدة لصالح إحد المجلات بعد إجرائها حوارًا معها.

واختارت ميريام فارس أكثر من إطلالة لجلسة التصوير فظهرت في إحداها وهي مرتدية فستان تايجر.

واختارت في إطلالة أخرى أن ترتدي الطربوش، وظهرت في أخرى بفستان أخضر قصير بشراشيب وأخرى ببذلة بشورت وارتدت البوت الطويل.

كشفت ميريام فارس من خلال حوارها عن تخطي شهرتها العالم العربي ووصولها إلى العالمية من خلال ما تقدمه من أغنيات مزجت فيها بين الحضارات العربية المتنوعة، فضلًا عن وصولها للعالمية عن طريق تحدّ راقص على تيك توك بعدما بلغ عدد المشاهدات لأغنيتها "قومي" 9 مليارات مشاهدة رغم أنها لا تملك حسابًا عليه.

بالإضافة إلى أن ميريام فارس هي أول فنانة عربية تشارك في الأغنية الرسمية لكأس العالم "توكوتاكا".