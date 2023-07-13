أشهر أزمات علي الحجار مع النجوم.. ضرب محمد رمضان وطرد مشيرة إسماعيل

احتل اسم المطرب الكبيرعلي الحجار صدارة مواقع السوشيال ميديا والتريند على محرك البحث الأشهر جوجل عقب اتهامه للمطرب الكبيرمدحت صالح.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماع مابين مؤيدٍ ومعارض لتصرفات الحجّار، وبدأ الخلاف بين عمالقة الطرب العربي على الحجار ومدحت صالح عندما اتهم الحجار صالح بأخذ فكرة مشروعه ” 100 سنة غنا”، وقدمه بعنوان ” الأساتذة”.

ودخلت وزيرة الثقافة على خط الأزمة؛ لتحل الخلاف بتبني مشروع المطرب علي الحجار، ولم يعلق المطرب مدحت صالح عن الأزمة والتزم الصمت، وتستعرض بوابة الوفد أبرزالأزمات في حياة المطرب الكبيرعلى الحجار.

أزمة على الحجارمع الفنانة مشيرة إسماعيل

لايعرف الكثيرين أن المطرب علي الحجار كان متزوجًا من الفنانة القديرة المعتزلة مشيرة إسماعيل بعد قصة حب كبيرة.

في البداية رفضت أسرتها الزواج وعارضته، وتدخل الفنان الراحل جورج سيدهم الذي أقنع عائلتها بالموافقة على الزواج، الذي استمر نحو عامين فقط وأنجبت خلالهما ابنتها الوحيدة مشيرة، التي أسماها والدها على اسم والدتها حبًا فيها.

علي الحجار ومشيرة إسماعيل

وروت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل أن علي الحجار كان غيورًا جدًا، وكان خلال الخطبة يذهب إلى مواقع التصوير؛ لاصطحابها بعد نهاية التصوير.

وقالت مشيرة إسماعيل:"إنها توقفت عن التمثيل خلال فترة الزواج القصير، وكان علي الحجار في بداية مشواره الفني، ولم يكن مستقرًا ماديًا، وحينها تولّت هي مسؤولية الإنفاق على المنزل من راتبها مع الفرقة القومية للمسرح، ولم يتحمل علي الحجار الوضع و شعر بضغط نفسي نتيجة هذه الظروف، إلى جانب بعض الأمور الغيبية والظواهر فوق الطبيعية التي ظهرت في منزلهما أثناء الزواج وتسببت في الذعر لهما.

وفي ذلك الوقت انتشرت أخبار تفيد بأنهما انفصلا بعد أن طردها من المنزل في ساعة متأخرة من الليل.

وقالت مشيرة:" إنها عاشت في منزل خاص بها وحدها، حتى لحظة ولادة ابنته التي أطلق عليها اسم "مشيرة"؛ نظرًا لحبه الشديد لها، وتم إعلان خبر انفصلهما بعد فترة قصيرة.

خلاف على الحجارمع محمد رمضان

ويعود سبب الخلاف بين الفنان محمد رمضان والمطرب الكبير علي الحجارإلى عام 2015 عندما شارك رمضان في مسرحية "يمامة بيضاء" إلى جانب الفنان علي الحجار، وقال رمضان وقتها في إحدى الحوارات التلفزيونية:" إن أمير عربي من بين حضور العرض المسرحي، أهداه قلم عليه 30 فص من الألماس؛ ليطرده بعدها على الحجار من المسرحية؛ خوفًا من سرقة الأضواء والمعجبين منه..

بدورها كشفت مشيرة الحجار، ابنة المطرب علي الحجار، حقيقة خلاف والدها مع محمد رمضان، وأعلنت الحقيقة الكاملة بشأن أزمتهما.

ونشرت مشيرة مقطعًا لمحمد رمضان وهو يتحدث عن خلافه مع والدها علي الحجار في بداياته الفنية، وعلقت على الفيديو لكل متابعيها على "الفيسبوك" قائلة:" البرنامج دة قديم مش جديد، والقصة دي رمضان حكاها كذا مرة في برامج وكل مرة يغير فيها تفصيلة بسيطة، وأبويا عمره ما رد، وكان شايف إن الموضوع مش مستاهل يترد عليه، وأنا الصراحة مستغربة جدًا هو إزاي بيحكيها بثقة قوي كده وجاب الخيال ده منين؟!".

محمد رمضان وعلي الحجار

واستكملت الحجار: "أنا قررت دلوقتي إني أقول القصة الحقيقية؛ لأن أبويا يستاهل ده، وده حق ربنا، وهيشهد على كلامي أخويا؛ لأنه كان له دور رئيسي في المسرحية، غير إن طبعاً المسرحية ليها أبطال ومخرج عارفين الحقيقة".

واستكملت: "اللي حصل إن المخرج اختلف مع محمود عزب أحد الأبطال، خلاف شخصي فقرّر يفاجئ الفنانين بأنه جاب رمضان يوم واحد، علي الحجار شاف أن محمود عزب مايستحقش كده بعد تعبه في 6 شهور بروفات، وقال لرمضان وقتها أنت ملكش علاقة بالموضوع خالص وكان حيادي جداً".

وأكدت ابنة علي الحجارأن ما قاله محمد رمضان بأن والدها تعرض له بالضرب من قبل الحراس الشخصيين، قائلة: "فقرة الناس اللي كتفوه وضربوه دي ما حصلتش، ولا عمر أبويا أصلًا كان عنده بودي جارد، وموضوع القلم الألماظ عليه علامات استفهام كتير".