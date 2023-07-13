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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

روي فيتوريا: التأهل لكأس العالم الهدف الأول للفراعنة

روي فيتوريا مدرب
روي فيتوريا مدرب منتخب مصر

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن المنتخب بدأ من الآن استعداداته للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 .

 

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أبرز تصريحات روي فيتوريا

أضاف روي فيتوريا أنه يحترم جميع فرق المجموعة ولكن من يريد التأهل للبطولة الأهم لأي منتخب أو لاعب وهي كأس العالم، عليه أن يلعب للفوز وجمع أكبر عدد من النقاط للتأهل للمونديال.

تابع المدير الفني لمنتخب مصر أنه يعي تماما أهمية التأهل لكأس العالم وسيسعى جاهدًا مع باقي أفراد طاقمه و اللاعبين لتحقيق حلم التأهل لكأس العالم 2026 .

أسفرت قرعة التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها فى كل من أمريكا، كندا والمكسيك، عن وقوع منتخبنا الوطني ضمن منافسات المجموعة الأولى مع بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون ، إثيوبيا،جيبوتي .

روي فيتوريا مدرب منتخب مصر 

أصدر الاتحاد الدولى الـ"فيفا" ترتيب المنتخبات على الصعيد الدولى و الإفريقي، فشهد الترتيب تواجد منتخب مصر فى المركز الـ34 في التصنيف عن شهر يونيو بعدما كان يتواجد فى المركز الـ35 على الصعيد الدولي، فيما احتل المركز الخامس بين المنتخبات الإفريقية فى الترتيب.

ترتيب منتخب مصر إفريقيًّا: 

المغرب 13 عالميًّا

السنغال 18 عالميًّا

تونس 31 عالميًّا

الجزائر 33 عالميًّا

مصـر 34 عالميًّا

و أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" التصنيف الشهرى للمنتخبات لعام 2023 عن شهر يونيو، الذى يتصدره منتخب الأرجنتين يليه المنتخب الفرنسى فى المركز الثانى.

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