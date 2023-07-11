تفاصيل رسالة فيتوريا للاعبي منتخب مصر الأولمبي قبل مواجهة المغرب

كشف وائل رياض المدرب العام لمنتخب مصر الأولمبي، رسالة روي فيتوريا مدرب منتخب مصر الأول للاعبي منتخب مصر الأولمبي قبل مواجهة المغرب في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

إقرأ أيضًا..

قال وائل رياض في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فيتوريا أرسل لنا فيديو قبل النهائي أمام المغرب وقال خلاله انتوا خلاص تأهلتوا إلى الأولمبياد مصر كلها مستنياكم تعملوا مباراة نهائية محترمة، والشعب المصري يستحق أن تقاتلوا له، وأنتم فريق كبير".

واختتم: "اللاعب الوحيد الذي انضم خارج ترشيحاتي لميكالي أحمد عاطف قطة".

فيتوريا يدعم لاعبي المنتخب الأولمبي

وكان البرتغالي روي فيتوريا حرص علي دعم لاعبي المنتخب الأولمبي خلال مواجهات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويذكر أن منتخب المغرب الأولمبي توج ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عاما بعد فوزه على منتخب مصر بهدفين لهدف، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما في المغرب على ملعب مولاي الأمير عبدالله.