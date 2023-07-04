تحتل المكرونة مكانة خاصة وسط الأطباق الرئيسية التي تفضلها الكبار والصغار لمذاقها الذكي وسهولة تحضيرها بمكونات بسيطة وتوابل مختلفة.

وكثيرا ما تقع الأمهات في حيرة تحضير الاطباق الأساسية لذا تفضل تحضير المكرونة في بعض الاوقات لسهولة تحضيرها.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير مكرونة فاهيتا الدجاج بالكريمة بخطوات سهلة.

المقادير

معكرونة : 3 اكواب

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : نصف كيلو (مقطع مكعبات صغيرة)

- بهار الفاهيتا : 3 ملاعق كبيرة

- البصل : 2 حبة (مقطع شرائح)

- الفلفل الملوّن : ربع كيلو (مقطع شرائح)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم)

- مرق دجاج : 2 كوب

- كريمة الطبخ : نصف كوب

- طماطم : نصف كوب (مقشرة ومقطعة مكعبات)

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

طريقة التحضير

تبّلي مكعبات الدجاج بالملح والفلفل الأسود ونصف كمية بهارات الفاهيتا، واتركيها لحوالي نصف ساعة.

في مقلاة على النار، سخني ملعقة من الزيت، وشوّحي الدجاج حتى يصبح بني اللون، ثم اتركيه جانباً.

في قدر على النار، شوّحي البصل في ملعقة من الزيت إلى أن يذبل ثم أضيفي الثوم وقلبي لدقيقتين، ثم أضيفي الفلفل الألوان وتبلي بالملح والفلفل وبهارات الفاهيتا، وقلبي لمدة 10 دقائق، ثم ارفعي الخليط من القدر واتركيه جانباً.

في نفس القدر، ضعي المرق حتى يغلي، ثم أضيفي الكريمة، والطماطم، والمكرونة، والملح، واتركيها على النار حتى تنضج المكرونة .

أضيفي الدجاج، والفلفل الألوان والبصل، وقلبي لعدّة دقائق، ثم اسكبي مكرونة فاهيتا الدجاج بالكريمة في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.