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الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

جهود صندوق تحيا مصر لمواجهة الأزمات والكوارث خلال 9 سنوات .. انفوجراف

بوابة الوفد الإلكترونية

واجه صندوق تحيا مصر على مدار 9 سنوات الأزمات والكوارث التي واجهت الدولة المصرية أعقاب ثورة 30 يونيو.

وخلال هذا التقرير نرصد جهود صندوق تحيا مصر من خلال محور الأزمات الكوارث خلال الـ 9 سنوات الماضية.

صرف أجور العمال بالشركات المتعثرة

قدم صندوق تحيا مصر دعم وإعانة لفئات الشعب المختلفة من خلال صندوق الطواريء والذي ساهم في صرف أجور العمال وبالشركات المتعثرة .


مواجهة تداعيات السيول والأمطار

استطاع صندوق تحيا مصر أن يضع خطة لمواجهة تداعيات أزمات السيول والامطار، فقام بصرف تعويضات للمتضررين، وتنظيم د قوافل مساعدات إنسانية، وتقديم المساعدة في إحلال وتجديد شبكات الصرف، بالإضافه إلى دعم صندوق الإغاثة الفرعي لمحافظة شمال سيناء.

مواجهة تداعيات فيروس كورونا

شارك صندوق تحيا مصر في مواجهة تداعيات فيروس كورونا ودعم الأسر خلال الجائحة، حيث قام بمنح مكافأت استثنائية للأطقم الطبية، وتقديم الدعم اللازم للمستشفيات بأجهزة تنفس صناعي وتوزيع مئات الألاف من الكمامات والكحول وبدل العزل.

إعادة إعمار غزة

نفذ صندوق تحيا مصر مشروع إعادة إعمار غزة، تلبية لاحتياجات الأشقاء الفلسطينين المعيشية والدوائية.

هذا بالإضافة إلى برنامج رعاية المنقولين من سيناء وصرف تعويضات للأهالي هناك، ودعم العمالة غير المنتظمة ومكافحة السحابة السوداء، وتحمل فوائد القروض الممنوحة لمتعهدي جمع المخلفات الزراعية.

الجريدة الورقية