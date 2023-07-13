الغواصة تيتان.. أسرار تكشف للمرة الأولى عن اللحظات الأخيرة للضحايا الخمسة

الغواصة المفقودة

بعد شهر على فقدان الغواصة تيتان التي فُقدت أثناء رحلتها إلى المحيط الأطلسي لاستكشاف حطام السفينة تيتانيك، وكان على متنها 5 من أغنياء العالم ماتوا على الفور، كشف خبير أن الركاب الخمسة كانوا يعرفون مصيرهم قبل دقيقة من وفاتهم.

خبير غواصات يكشف اللحظات الأخيرة في حياة ضحايا الغواصة تيتان:

كشف خبير الغواصات الإسباني خوسيه لويس مارتن، بحسب ما ورد في موقع "مترو"، أن الغواصة تيتان كانت ستنفجر مثل البالون بعد السقوط الحر لحوالي 3000 قدم بسبب التغير السريع في الضغط.

أوضح الخبير أن السقوط الحر كان سيستمر ما بين 48 و71 ثانية، مع علم ركاب السفينة الخمسة بما سيحدث.

الغواصة تيتان

خفر السواحل يعلن عن وفاة طاقم الغواصة تيتان:

أعلن خفر السواحل الأمريكي، الشهر الماضي، عثوره على حطام الغواصة تيتان ومصرع الـ5 أشخاص، وتحدَّثَ مسئولو خفر السواحل في مؤتمر صحفي عن "ظروف معقدة" خلال عمليات البحث عن الغواصة، التي فقدت الأحد أثناء رحلة بغرض استكشاف حطام السفينة "تيتانيك".

قدم خفر السواحل تعازيه لعائلات الضحايا التي كانوا على متنها وجار العمل على جمع التفاصيل لمعرفة ملابسات غرق الغواصة.

كما كشفوا عن الحطام الذي عثر عليه قرب حطام السفينة "تيتانيك" تم تقييمه على أنه من الجسم الخارجي للغواصة تيتان المفقودة.

الغواصة تيتان

الشركة المصنعة للغواصة تقدم التعازي لأهالى الضحايا:

أعلنت شركة OceanGate وهي الشركة المصنعة للغواصة وكان على متنها الرئيس التنفيذي للشركة، عن وفاة طاقم الغواصة المفقودة بشكل رسمي وذلك خلال بيان نشرته قائلة : "نعتقد الآن أن الرئيس التنفيذي للشركة ستوكتون راش وشاهزادا داود وابنه سليمان داود وهاميش هاردينغ وبول هنري نارجوليه قد فقدوا للأسف".

أضافت في البيان : "هؤلاء الرجال كانوا مستكشفين حقيقيين يتشاركون روح المغامرة المميزة، وشغفًا عميقًا لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها، قلوبنا مع هذه النفوس الخمسة وكل فرد من أفراد أسرهم خلال هذا الوقت المأساوي نحن نحزن على فقدان الأرواح والفرح الذي جلبوه لكل من عرفوه".

الغواصة تيتان

يذكر أن بول هنري أحد ضحايا الغواصة كان يعلم بما يحدث لهم في الغواصة، إذْ قال في مقابلة قبل الرحلة : "إذا كنت مع السفينة، عالقًا في القاع، فيمكنك البقاء على قيد الحياة لفترة من الوقت لأنه يمكنك البقاء حوالي 4 أو 5 أيام في القاع، لكن هذا لن يساعد كثيرًا ونعلم بأننا سنموت".