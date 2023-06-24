توقعات ليلى عبداللطيف عن الغواصة المفقودة تثير الجدل

حالة من الترقب والقلق لأيام سيطرت على العالم العربي والغربي، بعد انتشار أخبار عن الغواصة المفقودة تيتان والتي فقدت في المحيط الأطلسي أثناء رحلتها لاستكشاف حطام السفينة تيتانيك، كان على متنها 5 من أغنياء العالم، إلا أنها تعرضت إلى كارثة منكوبة خلال الساعات الأولى من انطلاقها، أدت إلى تلك النهاية المآسوية.

ليلى عبداللطيف تتنبأ بغرق الغواصة المفقودة:

تصدرت اسم الغواصة المفقودة مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات بحث جوجل، خصوصًا بعد انتشار مقطع فيديو عبر السوشيال ميديا خصوصًا على موقع «تويتر» للعرافة اللبنانية، ليلى عبداللطيف، يعود إلى عام 2021 وكانت تتنبأ فيه بغرق الغواصة قائلة: "أرى الأنظار ومعها الإعلام يتجهان إلى غواصة في البحر بسبب حدث مؤسف يجعل العالم يتأهب أمام حالات القلق والخوف".

هل هذا تنبأ بالمستقبل وتوقعات أم معلومة مؤكدة⁦‼️⁩#الغواصة_المفقودة pic.twitter.com/tS9ZcpGnAT — إغدليفيك (@igdlefekigdle) June 23, 2023

رواد السوشيال ميديا في حالة حيرة والسبب ليلى عبداللطيف:

وتداول مستخدمو تويتر فيديو ليلى عبداللطيف وهى تتنبأ بغرق الغواصة المفقودة، والأمر الذي تسبب في حالة من الصدمة للرواد وجاءت التعليقات كالآتي "هل هذا تنبأ بالمستقبل وتوقعات أم معلومة مؤكدة"، "كذب المنجمون ولو صدفوا"، "ليس توقعات بل تم إعطائها هذه المعلومة لأنه لا يعلم الغيب إلا الله".

الغواصة المفقودة

العثور على حطام الغواصة المفقودة وموت من عليها:

أعلن خفر السواحل الأميركي، العثور على حطام الغواصة المفقودة تيتان ومصرع من كانوا على متنها، وتحدث مسؤولو خفر السواحل في مؤتمر صحفي عن "ظروف معقدة" خلال عمليات البحث عن الغواصة، التي فقدت الأحد أثناء رحلة بغرض استكشاف حطام السفينة "تيتانيك".

وقدم خفر السواحل تعازيه لعائلات الضحايا التي كانوا على متنها وجار العمل على جمع التفاصيل لمعرفة ملابسات غرق الغواصة.

الغواصة المفقودة

كما كشفوا عن الحطام الذي عثر عليه قرب حطام السفينة "تيتانيك" تم تقييمه على أنه من الجسم الخارجي للغواصة "تيتان" المفقودة.

أعلنت شركة OceanGate وهى الشركة المصنعة للغواصة وكان على متنها الرئيس التنفيذي للشركة، عن وفاة طاقم الغواصة المفقودة بشكل رسمي وذلك خلال بيان نشرته قائلة: "نعتقد الآن أن الرئيس التنفيذي للشركة ستوكتون راش وشاهزادا داود وابنه سليمان داود وهاميش هاردينغ وبول هنري نارجوليه قد فقدوا للأسف".

الغواصة المفقودة

وأضافت في البيان: "هؤلاء الرجال كانوا مستكشفين حقيقيين يتشاركون روح المغامرة المميزة، وشغفًا عميقًا لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها، قلوبنا مع هذه النفوس الخمسة وكل فرد من أفراد أسرهم خلال هذا الوقت المأساوي نحن نحزن على فقدان الأرواح والفرح الذي جلبوه لكل من عرفوه".