الغواصة المفقودة .. صورة متداولة لحطام "تيتان" تثير الجدل

أيام من الترقب والأمل والحيرة حلت على العالم العربي والغربي، خلال البحث عن الغواصة المفقودة تيتان، التي فقدت أثناء رحلتها إلى المحيط الأطلسي لاستكشاف حطام السفينة تيتانيك، كان على متنها 5 من أغنياء العالم بقائد الغواصة، إلا أنها تعرضت إلى كارثة منكوبة، وذاعت تفاصيل كثيرة وراء الأسباب التي أدت إلى تلك النهاية المآسوية .

الغواصة المفقودة

العثور على حطام الغواصة المفقودة

أعلن خفر السواحل الأميركي، الخميس، العثور على حطام الغواصة المفقودة تيتان ومصرع من كانوا على متنها، وتحدث مسؤولو خفر السواحل في مؤتمر صحفي عن "ظروف معقدة" خلال عمليات البحث عن الغواصة، التي فقدت الأحد أثناء رحلة بغرض استكشاف حطام السفينة "تيتانيك".

وقدم خفر السواحل تعازيه لعائلات الضحايا التي كانوا على متنها وجار العمل على جمع التفاصيل لمعرفة ملابسات غرق الغواصة.

كما كشفوا عن الحطام الذي عثر عليه قرب حطام السفينة "تيتانيك" تم تقييمه على أنه من الجسم الخارجي للغواصة "تيتان" المفقودة.

صورة حطام الغواصة المفقودة

وانتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنها حطام الغواصة المفقودة، وتم تداول الصورة على نطاق واسع وأعرب مستخدمو السوشيال ميديا عن أسفهم الشديد لهذه الواقعة المؤلمة.

الإعلان رسميًا عن وفاة طاقم الغواصة المفقودة

أعلنت شركة OceanGate وهي الشركة المصنعة للغواصة وكان على متنها الرئيس التنفيذي للشركة، عن وفاة طاقم الغواصة المفقودة بشكل رسمي وذلك خلال بيان نشرته قائلة :" نعتقد الآن أن الرئيس التنفيذي للشركة ستوكتون راش وشاهزادا داود وابنه سليمان داود وهاميش هاردينغ وبول هنري نارجوليه قد فقدوا للأسف".

وأضافت في البيان :" هؤلاء الرجال كانوا مستكشفين حقيقيين يتشاركون روح المغامرة المميزة، وشغفًا عميقًا لاستكشاف محيطات العالم وحمايتها، قلوبنا مع هذه النفوس الخمسة وكل فرد من أفراد أسرهم خلال هذا الوقت المأساوي نحن نحزن على فقدان الأرواح والفرح الذي جلبوه لكل من عرفوه".

الغواصة المفقودة

والجدير بالذكر انتشرت مقابلة قديمة للغواصة بول هنري نارجوليت أحد الرجال الذين كانوا على متن الغواصة المفقودة (تيتان) يصف كيف سيكون الأمر إذا غاصت السفينة في قاع المحيط، قائلًا :" إذا كنت مع السفينة، عالقًا في القاع، فيمكنك البقاء على قيد الحياة لفترة من الوقت لأنه يمكنك البقاء حوالي أربعة أو خمسة أيام في القاع، لكن هذا لن يساعد كثيرًا ونعلم بأننا سنموت".