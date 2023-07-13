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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المؤبد لسائق أنهي حياة مالك محل بليستشين بسبب تعليق على فيسبوك

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسن السيد وعضوية المستشارين خالد عمار وياسر جلال، سائقًا متهمًا بإنهاء حياة صاحب محل بلايستيشن بالمنيرة الغربية في إمبابة، بالسجن المؤبد. 

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حبس المتهم بإنهاء حياة شاب في المنيرة

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الجيزة تشن حملات مفاجئة على سوق المنيرة بإمبابة

إحالة القاتل للجنايات:

 

قررت جهات التحقيق إحالة المتهم "محمد.ا" 27 سنة، إلى محكمة جنايات الجيزة، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

 جاء في أمر الإحالة أن المتهم، في يوم 18 نوفمبر 2020 قام بقتل المجني عليه باهر يحيى عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله لخلاف سابق بينهما، وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض "مطواة" وتوجه للمكان الذي أيقن تواجد المجني عليه به، وما إن ظفر به حتى عاجله بضربتين بالسلاح الأبيض.

تفاصيل إنهاء حياة صاحب محل بلايستيشن:

ترجع أحداث الواقعة، إلى تلقى قسم شرطة إمبابة، إخطارًا من مستشفى التحرير العام بإمبابة يفيد بوصول "باهر ي" 40 سنة "صاحب محل بلايستيشن"، مصاب بجرح طعني نافذ في الجهة اليسرى من الصدر، وتوفى إثر إصابته داخل المستشفى.

تحريات المباحث:

 كشفت تحريات المباحث حدوث مشاجرة بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما، حيث إن المجني عليه قام بكتابة تعليقات للمتهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تتضمن ترويج المتهم للمخدرات؛ فاعتقد المتهم أن المجني عليه أرشد عنه؛ فسبه وشتمه على فيس بوك وتبادلا الشتائم؛ حتى تطورت لمشاجرة وقام المتهم بالتعدي على المجني عليه.

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