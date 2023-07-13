وزير الرياضة يستقبل رئيس اتحاد الكرة الطائرة ويتواصل هاتفيًا مع بعثة منتخب الشباب لمؤازرتهم

أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن سعادته ببدء عودة الكرة الطائرة مرة أخرى إلى منصات التتويج ومستوياتها السابقة، مشيرا إلى أنه يقوم بوضع خطة مع الاتحاد المصري للكرة الطائرة لعودة الإنجازات والبطولات والارتفاع بمستوى اللاعبين في جميع المنتخبات لتعود أفضل مما كانت عليه في السابق.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الشباب والرياضة، بالمهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، وبحضور حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة، وذلك لبحث استعدادات استضافة مصر للبطولة الافريقية لرجال الكرة الطائرة خلال الفترة من 30 أغسطس إلى 12 سبتمبر، والمؤهلة لبطولة كأس العالم.

وفي مكالمة هاتفية، تواصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع لاعبي المنتخب الوطني للشباب المشارك في بطولة العالم للكرة الطائرة للشباب، حيث أعرب وزير الرياضة عن سعادته بالمستوي الجيد الذي ظهر عليه لاعبي المنتخب، حيث تمكن لاعبي المنتخب من الفوز على المكسيك وأمريكا، ولكن تغلبت التشيك اليوم على المنتخب بنتيجة 3-1، ليواجه المنتخب المصري منتخب كندا في مباراة تحديد المركزين ال 11 و12.

وأكد وزير الرياضة أن لاعبي منتخب الشباب قد قدموا أداء جيدا خلال مشواره في البطولة، مشيرا إلى أنه يدعم منتخب الشباب بكل قوة ويتوقع منهم الفوز في مباراة كندا القادمة والحصول على المركز الحادي عشر.

ومن جانبه تقدم المهندس ياسر قمر بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مجهوداته الكبيرة المبذولة في مساندة الاتحاد المصري للكرة الطائرة للنهوض مرة أخرى بالكرة الطائرة، وأيضا للعمل على تذليل كل العقبات التي قد تعوق مسيرة التنمية في الكرة الطائرة.

وأوضح أن الكرة الطائرة تشهد ارتفاعا كبيرا في مستوى لاعبي المنتخبات، حيث طلب المنتخب البرازيلي للشباب استضافة لاعبي المنتخب لإقامة معسكر ومباريات ودية بين المنتخبين وذلك لقوة المنتخب المصري والأداء العالي الذي يقدمونه.