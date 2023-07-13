حملة لمكافحة البعوض والقوارض بقريتى الجبلاو والعليقات بقنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن تنظيم إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة بالمحافظة ،اليوم الخميس، حملة للقضاء علي ناقلات الأمراض، وذلك بقرية الجبلاو وقرية العليقات بمدينة قنا.

وذكر أن الحملة تستهدف القضاء علي البعوض والحشرات الطائرة والعمل علي مكافحة يرقات البعوض بالترع والمصارف، وذلك بإستخدام أجهزة الضباب الخاصة بالقضاء علي مثل تلك الحشرات.

من جانبه أوضح الدكتور ماجد مدير إدارة المتوطنة بمديرية الصحة، أن الحملة إستمرت بمكافحة القواقع وأعمال الترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية بجانب مكافحة القوارض الناقلة للأمراض، وذلك بقرية أولاد نجم بمركز نجع حمادي.

وأكد الدكتور راجي علي إستمرار تنفيذ مثل تلك الإجراءات الوقائية والتي تنظمها المديرية وفقا لخطة وزارة الصحة والسكان بضرورة العمل علي تجنب الأمراض المعدية.