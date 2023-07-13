إزالة 12 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة بمدينة القصاصين

أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، على انتظام العمل بالمرحلة الثالثة من الموجة الـ ٢١ لحملات إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من ٨ إلى ٢٨ يوليو الجاري، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة؛ تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها.

وأسفرت نتائج الحملات التي نُفِّذت في نطاق مركز ومدينة القصاصين الجديدة اليوم الخميس، خلال المرحلة الثالثة من الموجة الـ ٢١ عن إزالة ١٢ حالة تعدٍّ على أملاك الدولة، على مساحة ٢٩٨٣ م، منها عدد ٦ حالات تعدٍّ على أملاك الدولة بولاية المحافظة على مساحة ٧٣٠ م، هذا بالإضافة إلى ٦ حالات تعدٍّ على أراضي ولاية الزراعة، على مساحة ٢٢٥٣ م، ١٢ قيراط و٧ أسهم.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مشددًا على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.