اجتماع ممثلى الكيانات الشبابية وأعضاء نموذج محاكاة برلمان الشيوخ بالمنيا

اجتمع مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ،اليوم الخميس ١٣ يوليو ، بالعديد من الكيانات الشبابية التى تعمل ، تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء نموذج محاكاة برلمان مجلس الشيوخ ،

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع الكيانات الشبابية لتوسيع قاعدة المشاركة من الشباب فى مختلف القطاعات ، وحضر الإجتماع العديد من ممثلي الكيانات الشبابية من منسقين ونواب الكيانات ، فقد حضر ممثلوا كيانات شباب يدير شباب yly ، مراكز شباب مصر ، سند شباب الصعيد ، اتحاد طلاب تحيا مصر ، مؤسسة القادة ،الجبهة الدبلوماسية ، شباب قادرون ، قيادات شباب مصر ، اتحاد شباب العمال ، كوادر شباب المنيا ،مثل كل كيان شبابى منسق الكيان بالمحافظة ونوابه .

وحضر الإجتماع بعض أعضاء نموذج محاكاة برلمان الشيوخ، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد حمدى ، الدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة ، احمد طه مدير إدارة التعليم المدنى والبرلمان ، وأشرف عبد الاعلى منسق البرلمان ، تناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات منها، تشكيل هيكل كل كيان ، كذلك خطط العمل خلال الفترة المقبلة ،والسمع لآراء ومقترحات ممثلوا الكيانات الشبابية في الأنشطة والفعاليات.

وأشار وكيل الوزارة ، أن المديرية بجميع مراكز الشباب تفتح أبوابها لكافة الشباب وللجميع ، وان الوزارة والمديرية تدعم كافة الكيانات الشبابية ، التى تعمل تحت مظلة الوزارة ، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى ، ومساعدتهم وإشراكهم فى كافة الفاعليات والأنشطة ، التي تنفذها المديرية ومراكز الشباب والمشروعات التي تقدمها الوزارة .

واستمع لكافة الأفكار والأراء المقدمة من ممثلوا الكيانات الشبابية ،ووجه إلى معاونى وكيل الوزارة بتدوين كافة المقترحات والأفكار، ليتم تنفيذها وفق الأنشطة المتاحة، كذلك عمل اجتماع شهرى بصفة دورية ، لمتابعة أعمال وأنشطة الكيانات ومشاركتهم فى الأنشطة والفعاليات .

وأشار إلى أن يقوم كافة أعضاء الكيانات الشبابية ، بعمل عضويات بمراكز الشباب لتوسيع قاعدة المشاركة والممارسة ،مع الموافقة على عمل عديد من اللقاءات والدورات التدريبية لهم ، كما أشار أن التثقيف السياسي الذي يتم بمراكز الشباب لأعضاء البرلمان ، ومشاركتهم فى الفاعليات ، وحضور العديد من اللقاءات ، وذلك دعما لهم ولما يتم تقديمه للشباب فى ظل الجمهورية الجديدة

ويأتي ذلك في توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ،الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات ، اشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، متابعة معاونى مدير المديرية.