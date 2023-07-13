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الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

اجتماع ممثلى الكيانات الشبابية وأعضاء نموذج محاكاة برلمان الشيوخ بالمنيا

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

اجتمع مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ،اليوم الخميس ١٣ يوليو ، بالعديد من الكيانات الشبابية التى تعمل ، تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء نموذج محاكاة برلمان مجلس الشيوخ ،

يأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،  بالتعاون مع الكيانات الشبابية لتوسيع قاعدة المشاركة من الشباب فى مختلف القطاعات ، وحضر الإجتماع العديد من ممثلي الكيانات الشبابية من منسقين ونواب الكيانات ، فقد حضر ممثلوا كيانات شباب يدير شباب yly ، مراكز شباب مصر ، سند شباب الصعيد ، اتحاد طلاب تحيا مصر ، مؤسسة القادة ،الجبهة الدبلوماسية ، شباب قادرون ، قيادات شباب مصر ، اتحاد شباب العمال ، كوادر شباب المنيا ،مثل كل كيان شبابى منسق الكيان بالمحافظة ونوابه .

وحضر الإجتماع بعض أعضاء نموذج محاكاة برلمان الشيوخ، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد حمدى ، الدكتور شريف رمضان معاونى وكيل الوزارة ، احمد طه مدير إدارة التعليم المدنى والبرلمان ، وأشرف عبد الاعلى منسق البرلمان ، تناول اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات منها،  تشكيل هيكل كل كيان ، كذلك خطط العمل خلال الفترة المقبلة ،والسمع لآراء ومقترحات ممثلوا الكيانات الشبابية في الأنشطة والفعاليات.

وأشار وكيل الوزارة ، أن المديرية بجميع مراكز الشباب تفتح أبوابها لكافة الشباب وللجميع ، وان الوزارة والمديرية تدعم كافة الكيانات الشبابية ، التى تعمل تحت مظلة الوزارة ، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى ، ومساعدتهم وإشراكهم فى كافة الفاعليات والأنشطة ، التي تنفذها المديرية ومراكز الشباب والمشروعات التي تقدمها الوزارة .

واستمع لكافة الأفكار والأراء المقدمة من ممثلوا الكيانات الشبابية ،ووجه إلى معاونى وكيل الوزارة بتدوين كافة المقترحات والأفكار،  ليتم تنفيذها وفق الأنشطة المتاحة، كذلك عمل اجتماع شهرى بصفة دورية ، لمتابعة أعمال وأنشطة الكيانات ومشاركتهم فى الأنشطة والفعاليات .

وأشار إلى أن يقوم كافة أعضاء الكيانات الشبابية ، بعمل عضويات بمراكز الشباب لتوسيع قاعدة المشاركة والممارسة ،مع الموافقة على عمل عديد من اللقاءات والدورات التدريبية لهم ، كما أشار أن التثقيف السياسي الذي يتم بمراكز الشباب لأعضاء البرلمان ، ومشاركتهم فى الفاعليات ، وحضور العديد من اللقاءات ، وذلك دعما لهم ولما يتم تقديمه للشباب فى ظل الجمهورية الجديدة

ويأتي ذلك في توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ،الدكتور مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة ، الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات ، اشراف وكلاء المديرية للشباب والرياضة ، متابعة معاونى مدير المديرية.

الجريدة الورقية