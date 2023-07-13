هلال القمر يقترن بنجم الدبران الليلة.. شاهدوه

يظهر في سماء الوطن العربي، قبل شروق الشمس صباح غدٍ الجمعة 14 يوليو 2023 ، ظاهرة تزين الأفق الشرقي، وهي اقتران هلال القمر المتناقص بنجم الدبران، في مشهد رائع لمحبي التصوير.

قالت الجمعية الفلكية بجدة: “إن عنقود نجوم الثريا ستكون قريبة من القمر والدبران، ويبدو العنقود كلطخة ضبابية، ولكن بسبب إضاءة المدن التي تطمس الأضواء الطبيعية الخافتة في السماء، سيكون هناك حاجة لاستخدام المنظار لرؤية هذا العنقود”.

أشارت الجمعية، إلى أن نجم "بولاريس" أو "الجدي" هو النجم الذي يمثل نجم القطب الشمالي في هذا الزمان، ولكن القليل يعلمون بأن نجم الدبران ألمع نجم في كوكبة الثور، وكان نجم القطب الشمالي منذ حوالي 450.000 سنة، بالإضافة أن نجم الدبران ألمع بكثير من نجم الشمال الحالي.

يظهر نجم الدبران قريب جدًّا من النجم "العيوق" الذي يظهر إلى أقصى يساره في قبة السماء، وفي الماضي البعيد جدًا هذان النجمين كانا كنجم القطب الشمالي مزدوج في العام 447890 قبل الميلاد، ولكن الحال تغير مع مرور الوقت بسبب دورة مدتها 26000 سنة.

لفتت الجمعية الفلكية، إلى أنه في الماضي كان الدبران والعيوق قريبين من بعضهما في قبة السماء، بينما الآن ليسا قريبين من بعضهم البعض، موضحة، أنه في نطاق حياة الإنسان النجوم ثابتة، ولكن النجوم تتحرك بالفعل في الفضاء في مدار حول مركز مجرتنا، فنظامنا الشمسي والمجرة والكون وكل شيء في حركة دائمة، لذلك فإن منظر السماء كان مختلفًا منذ مئات آلاف السنين عما هو عليه الآن.

لذلك عندما نرصد القمر بالقرب من نجم الدبران سنعود بالزمن إلى 450.000 سنة في الماضي عندما كان الدبران والعيوق بمثابة نجم القطب الشمالي المزدوج.