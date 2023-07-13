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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تنفي مزاعم الإخوان بالقبض على شاب دون وجه حق

حملة أمنية
حملة أمنية

نفى مصدر أمنى صحة مقطع الفيديو الذى تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية المتضمن شكوى إحدى السيدات لإلقاء الأجهزة الأمنية القبض على نجلها دون وجه حق.

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إحالة 91 مخالفة تموينية إلى النيابة العامة بالدقهلية

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وأكد المصدر أن مقطع الفيديو المشار إليه قديم وسبق تداوله إبان شهر فبراير 2022، حيث أن المذكور كان محبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة إحدى القضايا وتم الإفراج عنه فى شهر إبريل 2022.

 

ويأتى ذلك ضمن الحملة الممنهجة للجماعة الإرهابية لإعادة نشر الأكاذيب المختلقة والأخبار القديمة فى ظل حالة الإفلاس التى تمر بها الجماعة وفقدانها مصداقيتها أمام الرأى العام.

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