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الخميس 13 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

الفنان علي عادل يكشف عن دوره في «طـريق الشُعاع»

الفنان علي عادل
الفنان علي عادل

عمـل درامـي اجتماعـي يتناول قضايا ومشاكل الشباب في المُجتمعات العربية، وذلك في خطوة جديدة من نوعها، يشارك الفنان علي عادل  في عمل درامي مسرحى «طـريق شُعاع».

يؤدي علي عادل دور "عبده"، شاب يعمل على مواكبة ظروفه الحياتية المليئة بالصعاب والابتلاءات، ويتعرض لمواقف مختلفة مع زملائه وجيرانه وأهله من المقربين، ويرتبط بعلاقة عاطفية مع زميلته في العمل ، ولكن سرعان ما تحدث له فاجعة يفاضل بين حبيبته وأمه فيختار خطيبته وتبدأ معاه مآسي الحياة.

بدأ الفنان علي عادل، حياته الفنية في مـسارح الـجامعة، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل، وأنه وجد تفاعلاً كبيراً من الجمهور العربي تجاهه على خشبة المسرح.

وأضاف أنه شارك في عدة أعمال سابقة، وحصل على جوائز عديدة ، قائلاً: "أحب التنوع في الأدوار والتحدي في التمثيل بخلاف الشخصيات التى أقدمها".

وأشاد "عادل"، بالتجربة التي عاشها في "طـريق شعاع"، وقال إنه تعامل مع فريق عمل محترف ومتمكن، وتعلم الكثير من زملائه، ويتطلع لتقديم المزيد من الأعمال التي ترضي ذوق المشاهد.

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