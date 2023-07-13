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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

غلق طريق 26 يوليو لتنفيذ أعمال إنشائية بمحطة مونوريل وادى النيل

غلق طريق 26 يوليو
غلق طريق 26 يوليو

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعديلات مرورية لمواجهة الكثافة المرورية، بسبب الغلق الكلى لطريق 26 يوليو؛ لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بمشروع مونوريل خط “وادى النيل بالمهندسين- 6 أكتوبر”.

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 أفادت إدارة مرور الجيزة، أنه  جرى البدء فى إزالة الجزيرة الوسطى بشارع 26 يوليو تحديدًا من بداية منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل، وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل “وادى النيل”، مما يستلزم الغلق الكلى لطريق 26 يوليو أمام حركة المرور فى الاتجاه المشار إليه.

 أوضحت أن إجراء الغلق يستمر على مدار يومين بدءًا من الساعة (2) صباحًا حتى الساعة (صباحًا يوم الجمعة 14 /7/ 2023 ، وإجراء تحويلات مرورية على النحو الآتى:

بالنسبة لحركة سير المركبات القادمة من محور 26 يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة 6 أكتوبر وترغب فى السير اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين، تقوم بالدخول يميناً إلى طريق الخدمة بمحور 26 يوليو.

استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى إلى طريق 26 يوليو الرئيسى اتجاه كوبرى 15 مايو ومناطق المهندسين.

 من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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