محافظ الفيوم يتابع سلسلة القوافل البيطرية لخدمة صغار المربين

استقبل الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، الدكتور مصطفى فاضل مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، لمتابعة أعمال القوافل البيطرية التي يتم تنفيذها بالمحافظة.

خلال اللقاء تم مناقشة نتائج المنح التي تم تقديمها من خلال معهد بحوث التناسليات الحيوانية فيما يتعلق بتوفير جرعات التلقيح الصناعي للسلالات عالية الإنتاج في اللحم واللبن مجاناً لصغار المربين.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد التونى معاون المحافظ، والدكتور أيمن عادل مدير مديرية الطب البيطرى، والدكتورة إيمان محمد عبد الرحمن مدير الإدارة البيطرية بمركز الفيوم، والدكتور أحمد فايز مدير الإدارة البيطرية بسنورس.

خلال اللقاء أعرب محافظ الفيوم عن تقديره وشكره لأطباء معهد بحوث التناسليات الحيوانية، ومديرية الطب البيطري، والفريق المشارك فى أعمال القوافل، مثمناً الدعم المستمر من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمحافظة الفيوم فى جميع المجالات الزراعية خاصة الثروة الحيوانية.

وقدم مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية، الشكر إلى محافظ الفيوم على الاستقبال والدعم المستمر من المحافظة لتحقيق المستهدفات المطلوبة لنجاح هذه القوافل البيطرية، مشيراً إلى الإقبال الشديد من المربيين هذا العام، مما يثمن جهود مديرية الطب البيطرى فى التوعية اللازمة والتواجد المستمر بكل قرى ومراكز المحافظة.

تحصين الماشية وتدريب الأطباء وندوات إرشادية ضمن القوافل البيطرية بالفيوم

وأوضح مدير مديرية الطب البيطرى، أن القوافل تشمل تشخيص وعلاج الأمراض الباطنية والتناسلية والفحص التناسلي للماشية، وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية، والفحص بالموجات فوق الصوتية، بالإضافة إلى تدريب الأطباء البيطريين العاملين بإدارات الطب البيطري على التقنيات الحديثة في الفحص والعلاج، كما تتضمن القوافل، ندوات إرشادية لصغار مربي الماشية حول أهمية التأمين على الماشية، وأساليب التغذية السليمة.

وتنظم مديرية الطب البيطرى بالفيوم هذه القوافل العلاجية المجانية بالتعاون مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية من خلال تنفيذ قوافل بيطرية علاجية ارشادية مجانية بمراكز المحافظة.

وأشار إلى أنه سوف يشارك فى أعمال القوافل العلاجية المجانية معهد بحوث صحة الحيوان ومعهد الامصال واللقاحات البيطرية والهيئة العامة للخدمات البيطرية و صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وتقدم القافلة البيطرية جميع الخدمات البيطرية بحضور نخبة من الأطباء البيطريين لخدمة صغار المربين لجميع انواع الماشية، وتشمل الكشف والعلاج بالمجان وتشخيص الحمل بالسونار وعلاج الأمراض التناسلية وإجراء العمليات الجراحية البسيطة، وأخذ عينات دم للفحص المعملي ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية بالتجربع والرش، بالإضافة إلى علاج امراض الدواجن.

وناشد مدير المديرية مربي الماشية بمراكز المحافظة حسن التعاون مع الأطباء القوافل لضمان الحصول على أفضل خدمة بيطربة مجانية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.