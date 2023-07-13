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الخميس 13 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أصالة تشدو بأجمل الأغانى فى حفل تركيا غدًا

أصالة
أصالة

تحيي الفنانة أصالة، غدًا، حفلا غنائيًا في تركيا، وذلك ضمن فعاليات حفلات الموسم الصيفي هناك، الذي يضم عدد كبير من نجوم الغناء.

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أصالة نصري بالثوب الخليجي تسحب البساط من دنيا بطمة

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أصالة تلتقي جمهورها في الإمارات الليلة

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أصالة تهنئ شقيقها بحفل زفافه (صور)

ومن المقرر أن يقام الحفل في العاصمة التركية اسطنبول، في مركز مؤتمرات هاليج، وتبقى عدد قليل من التذاكر أمام الحضور.

 

 

أحدث أغاني أصالة ماعرفتك

 

كانت أحدث الإصدارات الغنائية لـ أصالة من خلال أغنية "ماعرفتك"، والتي حققت أكثر من 4 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"ما عرفتك يا غرامي ما هو انت اللي عشقته حتى وجهـك والملامـح ما هي ذيك الأولـــيه نظرتك .. قسوة عيونك تحكي شيٍ ما نطقته كــن روحـــك عافـــت ايـام السنين العاطفيه كل جـرحٍ بي زفرتـه .. كلّ حــبٍ لك شهـقته كل دربٍ لك مشيتــه بالولــه روحــه وجــيه ما بقى بحـرٍ من بحـوري لوصلك ما غـرقته مدري وش أكثر أسـوي ما بقى بي مقـدريه آه يا حــلمٍ حطبته في حــــناياي .. وحــرقته آه يا حــبٍ كــتبتــه لـــــين غــنت الابجـــديه كان قلبك ما يبيني قــول يا اغلى من صدقته كان عـينك ما تبيني قـول .. لا تكـذب عـــليه يوم قلبي جا لقلبك .. جـيت ويّــاه .. وسبقته يوم قلبك صـــد قلبي قلت راح اغــلى البريه ما بقى بي إلاّ انت .. وكلّ شي مني ســرقته خـذت حتى كبريائي في الهــوى والنرجسيه ما هُــو انت اللي تعلـق في حناياي وعشقته ما عــرفتك ..! والاّ يمكـن ما هـو انا الاوليه".

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