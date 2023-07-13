إطلاق حوار شامل.. رسائل السيسي بقمة دول جوار السودان
انطلقت منذ قليل أعمال قمة دول جوار السودان، بحضور 3 دول عربية وهم قادة 3 دول عربية وهم مصر والسودان وأثيوبيا، وتهدف للوقف الفورى والمستدام للعمليات العسكرية حفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق.
رسائل السيسي بالقمة
شدد الرئيس السيسي على عدد من المطالب المطروحة خلال القمة من خلال وضع تصور لمصر لخروج السودان من أزمته الراهن الذى يرتكز على عناصر عدة وأبرزها:
- إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية والمرأة والشباب، لبدء عملية سياسية شاملة تلبى طموحات الشعب السودانى.
- الوقف الفورى والمستدام للعمليات العسكرية حفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق.
- التوصل لحل سياسي شامل من كل أطراف المجتمع الدولي.
- ضرورة إعلاء مصلحة السودان والشعب السودانى، مشددًا على أن مصر لن تدخر جهدًا لإنهاء الأزمة فى السودان.
- مطالبة كل أطراف المجتمع الدولي بالوفاء بتعهداتها التي تم الإعلان عنها فى المؤتمر الإغاثي لدعم السودان من خلال دعم دول جوار السودان الأكثر تضررا من الأزمة.
- اتخاذ قرارات متناسقة وموحدة تسهم في حل الأزمة بالتشاور مع أطروحات المؤسسات الإقليمية الفعالة، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.