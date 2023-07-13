إطلاق حوار شامل.. رسائل السيسي بقمة دول جوار السودان

انطلقت منذ قليل أعمال قمة دول جوار السودان، بحضور 3 دول عربية وهم قادة 3 دول عربية وهم مصر والسودان وأثيوبيا، وتهدف للوقف الفورى والمستدام للعمليات العسكرية حفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق.

رسائل السيسي بالقمة

شدد الرئيس السيسي على عدد من المطالب المطروحة خلال القمة من خلال وضع تصور لمصر لخروج السودان من أزمته الراهن الذى يرتكز على عناصر عدة وأبرزها: