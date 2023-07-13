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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

هيثم شاكر يجتاز النصف مليون مشاهدة بـ"حكايتنا كملت"

هيثم شاكر
هيثم شاكر

سجل هيثم شاكر بأحدث أغانيه “حكايتنا كملت”، أكثر من نصف مليون مشاهدة، خلال أسبوع من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

 

تفاصيل أغنية هيثم شاكر حكايتنا كملت 

الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان محمد الصاوي، توزيع شريف مكاوي، وتقول كلماتها "حكايتنا يا شوق حكاية
وبينه وبيني حب أغلى كتير من عيني
حب خلاني يوم ورا التاني أنشغل وأحتار

حكايتنا يا شوق حكاية الكل عارفها
صعب أي كلام يوصفها
هي حاجة كده ايوه حاجة كده
مش بإيدي أختار ما أنا أصلي خدت عليه
مقدرش أعيش غير بيه (هو اللى بتمناه)
(معاه برتاح) ما أنا أصلي خدت عليه
مقدرش أعيش غير بيه هو اللى بتمناه

حكايتنا يا شوق حكاية
وبينه وبيني حب أغلى كتير من عيني
حب خلاني يوم ورا التاني أنشغل وأحتار

عدينا يا شوق وخدنا بعيد
ودينا دنيا فيها جديد
خلينا ننسى أيامنا نلقى أحلامنا
مش بقينا سوا

عدينا يا شوق بقالنا ليالي طويلة
عشنا واستنينا الليلة
خدنا دوبنا ده الحنين جابنا
في المعاد يا هوا

ما أنا أصلي خدت عليه
مقدرش أعيش غير بيه (هو اللى بتمناه)
(معاه برتاح) ما أنا أصلي خدت عليه
مقدرش أعيش غير بيه هو اللى بتمناه

 

أحدث أغاني هيثم شاكر البصّة 

كان قد طرح هيثم شاكر حديثًا أغنية “البصّة”، التي اجتازت حاجز الت 600 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "أنا قابلت ياما وقابلوني ياما مصادفتش دلع وطعامة يوم بالشكل ده سحرني وملكني ده صادني وشبكني يا سلام لو في عمري شاركني
ونفضل كده البصة في عيونه نار لأ بجد ومش هزار يتدفع مليون دولار ولا يغيبش عني الجمال مالهوش مثال حاجة اجمل من الخيال قلبي لما شافه قال البصة في عيونه نار لأ بجد ومش هزار يتدفع مليون دولار ولا يغيبش عني
الجمال مالهوش مثال حاجة اجمل من الخيال ظهر في اتجاهي لفتلي انتباهي حصل شئ إلهي ويومي قلبهولي عيد
لقيته في ثواني مزلزل كياني عن الناس لاهاني وخدني لعالم جديد البصة في عيونه نار لأ بجد ومش هزار يتدفع مليون دولار ولا يغيبش عني".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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