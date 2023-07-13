إيناسيو لـ الوفد: نتائج القمة غير متوقعة.. كهربا يصنع الفارق مع الأهلي

تحدث البرتغالي أوجوستو إيناسيو المدير الفني السابق بنادي الزمالك عن لقاء القمة المنتظر للأبيص أمام الأهلي مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد إيناسيو في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن المباراة صعبة لتحديد هوية الفائز في مباراة القمة 126.

أوجوستو إيناسيو

وإلى نص الحوار

ما رأيك في أداء الزمالك مع أوسوريو.. وهل طريقته مفيدة للأبيض على المدى البعيد؟

لا أستطيع الإجابة على هذا السؤال لأنني لا أشاهد مباريات الزمالك على التلفاز، فأنا أعرف فقط النتائج وترتيب الدوري.

ما الذي يحتاجه الزمالك لمنافسة الأهلي على البطولات؟

الأهلي قوي جدا وأكثر استقرارا خلال الفترة الحالية، والزمالك نادى كبير ويريد التنافس على قدم المساواة مع منافسه لكي يحقق البطولة، ويحتاج إلى مزيد من الاستقرار لكي يفوز بالبطولات.

ما رأيك في أداء كهربا مع الأهلى خلال الفترة الماضية؟

كما قلت، لا يمكنني مشاهدة المباريات على التلفاز، لكنني أعلم أن كهربا لاعب رائع ولهذا السبب أتوقع دائمًا أن يحدث الفارق مع النادي الأهلي في لعبة يتوقع أن تكون متوازنة.

ما توقعاتك لمباراة الزمالك والأهلي ؟

من الصعب دائمًا تحديد هوية الفائز في لقاء القمة، الأهلي يتقدم بنقاط كثيرة على الزمالك، ولكن في الديربي يمكن أن يحدث أي شيء.

هل ترحب بالعودة إلى الدوري المصري عبر بوابة الزمالك أو نادي أخر؟

إذا أتيحت هذه الفرصة وأحببت المشروع ، فسأقول نعم، اعتقد دائمًا أنني سأعود إلى مصر، سيحدث يومًا ما.

وبدأت جماهير القطبين التوافد على مدرجات ستاد القاهرة الدولي لمؤازرة فريقها خلال المباراة المرتقبة، والتي تنطلق في تمام الساعة 8.30 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.