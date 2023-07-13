الشركة تنعم بهيكل مالى «موثوق ومطمئن» يضم بنوك «مصر والأهلى والاستثمار القومى».. ونخبة مطورين «منتقاة»

«ميدار».. «المستقبل» لبناء المدن «المتكاملة»

فى خطوة تجسد القناعة بمستقبل سوق وصناعة تطوير المدن الكبرى فى مصر أعلنت شركة المستقبل للتنمية العمرانية عن إطلاق شركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية، لتكون امتدادًا لها فى مجال تطوير المدن السكنية والترفيهية المتكاملة.

وتحظى شركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية بهيكل ملكية بمواصفات خاصة كونه يضم مجموعة من كبريات الكيانات المالية المصرية، وهي: بنك مصر، والبنك الأهلى المصرى، وشركة «مصر كابيتال» أحد الأذرع الاستثمارية لبنك مصر، وبنك الاستثمار القومى، فضلًا عن نخبة منتقاة من الكوادر المصرية العاملة فى مجال التطوير العمرانى.

وضمن هذا السياق رأى أيمن القوصى، العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لشركة «ميدار» للاستثمار والتنمية العمرانية، بأن هذه الخطوة تأتى استكمالًا للنجاحات الكبرى التى حققتها الشركة خلال المرحلة الماضية، كواحدة من أوائل الشركات الخاصة التى طبقت مفهوم المطور العام «مطور مدن»، والتى جعلت من منطقة الامتداد الطبيعى للقاهرة الجديدة محط أنظار كبار المطورين العقاريين فى مصر وخارجها بمختلف تخصصاتهم.

وأكد القوصى، أن اتساع حجم أعمال الشركة وتحقيقها لمعدلات نمو كبيرة، كان دافعًا رئيسيًا للبناء على ما تحقق، مشيرًا إلى أن الشركة وضعت خطة طموحة للتوسع داخل السوق العقارى المصرى، من خلال تطبيق مفهوم مبتكر فى مجال تطوير وتشغيل المدن الكبرى المتكاملة بأعلى معايير الجودة العالمية، مستعينة فى ذلك بأحدث الأساليب المتبعة عالميًا فى هذا المجال، وفى الوقت نفسه مدعومة بدراسات سوقية متخصصة تم إعدادها مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية تلبى احتياجات المستثمرين والعملاء على حد سواء.

وقال: «نمتلك فى مجلس الإدارة رؤية واضحة لتعزيز مفهوم القيمة المضافة وزيادة فرص الاستثمار فى كافة مشروعاتنا، بما يدعم مخططات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى رؤية مصر 2030، مؤكدًا اعتزاز شركة «ميدار» وفخرها الكبير باختيارها ضمن الشركات الكبرى المنتقاة بعناية فائقة لبرنامج الطرح مع مستثمرين إقليميين وأيضاً برنامج التهيئة للطرح فى البورصة خلال الأعوام القادمة من الحكومة.

وأضاف: نسعى أيضاً إلى تحقيق التكامل مع التجمعات العمرانية المميزة فى هذه المنطقة، فضلًا عن توفير كافة عوامل الجذب لكبار المستثمرين فى مصر وخارجها، من خلال مجموعة متنوعة من سياسات التعاقد على تنمية وتطوير الأراضى عن طريق البيع أو الشراكة.

واستطرد: «لذا نستهدف دائمًا توفير وتطبيق حلول مبتكرة للاستدامة البيئية داخل مشروعاتنا، والتى تأتى على رأسها مدينة «مستقبل سيتي»، أضخم مجتمع عمرانى متكامل صديق للبيئة، وتقدر مساحتها الإجمالية بـ5200 فدان بمنطقة شرق القاهرة، يضم 28 مشروعًا عمرانيًا وترفيهيًا وتعليميًا وتجاريًا بمراحله الثلاث، فضلًا عن شبكة المرافق والبنية التحتية المتميزة التى تقوم شركة ميدار بتنفيذها بالمدينة.