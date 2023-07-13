عبدالجليل: الغلبة للأهلي في مباراة القمة للحفاظ على سلسلة الانتصارات

أكد محمد عبدالجليل نجم الأهلي السابق، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن مباراة القمة لها رونق خاص والغلبة دائماً للفريق المنظم أكثر ولديه الدافع الأكبر للفوز والمسيطر على نصف الملعب، والغلبة في هذه المباراة ستكون للأهلي حتي تستمر الفرحة بلقب الدوري والحفاظ على سلسلة الانتصارات بعد الحصول على بطولة افريقيا وحسم لقب الدوري.

وأضاف، أن الأهلي لديه الامكانيات للفوز بالمباراة لما يتمتع به بالسيطرة على نصف الملعب ولديه الدافع للفوز بهذه المباراة، برغم أن الزمالك يؤدي أداءاً مميزاً بقيادة أوسوريو في المباريات الأخيرة، ولكن لديه مشكلة في الدفاع لو غير منظم يمكن أن تهتز شباكه بأهداف عديدة.

وأكمل: "مباراة الأهلي والزمالك دافع للفريقين للفوز بها، واتمنى مباراة تليق باسم الفريقين ومتوقع مباراة مفتوحة وممتعة لأن الفريقين في الفترة الأخيرة في حالة جيدة واللاعبين في حالة تركيز عالي".

موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوم والقناة الناقلة

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم المصرية إلى ملعب استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس من أجل متابعة مباراة القمة المرتقبة بين الأهلي والزمالك والمؤجلة من منافسات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 9:30 بتوقيت أبو ظبي، 7:30 بتوقيت السودان، 6:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

وستكون مباراة القمة منقولة عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية والحاصلة على حقوق نقل الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.