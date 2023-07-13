قوات الاحتلال اعتقلت 2892 مواطنًا فلسطينيًا بينهم 326 طفلا منذ بداية العام

أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن حصيلة الانتهاكات والاعتداءات التي شنها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، فيما تواصل قوات الاحتلال حصارها غير الإنساني وغير القانوني، المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إن الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، أدت إلى مقتل 194 مواطنا، منهم 96 مدنيا، ومن بين المدنيين 33 طفلا و6 نساء، ومواطن من ذوي الإعاقة، والبقية من أفراد المقاومة. مضيفا أن 6 أطفال، و7 قتلهم مستوطنون.

وأضاف المركز في تقرير صادر عنه، يرصد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة تحديث أسبوعي في الفترة الواقعة بين (6 – 12) يوليو 2023، أن خمسة مواطنين فلسطينيين قتلوا برصاص الاحتلال، أحدهم مدني، وأصيب 17 آخرون، بينهم طفل وامرأة، فضلا عن إصابة العشرات بحالات اختناق ورضوض، في اعتداءات لقوات الاحتلال، إضافة إلى وفاة مواطنين في سجون الاحتلال، فيما أصيب 979 مواطنا، من بينهم 147 طفلا و30 امرأة و16 صحفيا، في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وأوضح المركز الحقوقي، أن قوات الاحتلال هجَّرت 4 عائلات فلسطينية تضم 15 فردا، منهم 7 أطفال و4 نساء، بعدما هدمت 3 منازل ووحدات سكنية، واستولت على منزل وسلمته للمستوطنين، ودمرت منشأتين وجرفت أراض زراعية.

وأشار إلى أنه منذ بداية العام، شردت قوات الاحتلال 109 عائلات، قوامها 671 فردا، بينهم 143 امرأة و299 طفلا، جراء تدمير 113 منزلا، منها 27 أجبر مالكوها على هدمها ذاتيا، و13 دمرت على خلفية العقاب الجماعي. كما دمرت 91 منشأة مدنية أخرى، وجرفت ممتلكات أخرى، وسلمت عشرات الإخطارات بالهدم ووقف البناء في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

268 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم

وذكر أن الاعتداءات التي نفذها مستوطنون بلغت 268 اعتداء بحق فلسطينيين وممتلكاتهم منذ بداية العام الحالي 2023، أسفرت عن مقتل 7 مواطنين، وإصابة عشرات آخرين غالبيتهم نتيجة الضرب والرشق بالحجارة، فضلا عن إحراق عشرات المنازل والمركبات والمنشآت المدنية.

وأوضح أن قوات الاحتلال نفذت 196 عملية توغل في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، خلال الفترة الزمنية للتقرير، حيث داهمت خلالها منازل سكنية ومنشآت وفتشتها، وأقامت حواجز. أسفرت تلك الأعمال عن اعتقال 97 مواطنا، بينهم 5 أطفال وامرأتان.

وذكر أن إجمالي عمليات الاقتحام منذ بداية العام، بلغت نحو 5096 عملية اقتحام، في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، اعتقلت خلالها 2892 مواطنا، بينهم 326 طفلا و26 امرأة. وفي قطاع غزة، اعتقلت 39 مواطنا، منهم 17 صيادا، و20 خلال محاولة تسلل، و3 مسافريءبسصض21ض1ًن عبر على الحاجز، ونفذت 19 عملية توغل.

وأشار المركز إلى أن قوات الاحتلال تواصل حصارها غير الإنساني وغير القانوني، المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما. كما واصلت قوات الاحتلال فرض قيود على حرية الحركة في الضفة الغربية، ففضلا عن 110 حواجز ثابتة نصبت خلال هذا الأسبوع 128 حاجزا فجائيا في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، واعتقلت 5 مواطنين خلال مرورهما عبرها. موضحا أنه تم نصبت 3193 حاجزا فجائيا من قبل قوات الاحتلال منذ ملع العام 2023، اعتقل عليها نحو 140 مواطنا.

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