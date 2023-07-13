«المطورون العرب» تتعاقد مع «إنفنيتى» لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة- إحدى كبرى شركات التطوير العقاري- عن تعاقدها مع شركة إنفنيتى الرائدة فى تقديم حلول الطاقة المتجددة فى مصر- لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية بكل مشروعاتها، يأتى ذلك فى إطار استراتيجية «المطورون العرب القابضة» لإقامة مشروعات سكنية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة المتجددة، وذلك بهدف المساهمة فى الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية، وخفض تكلفة المعيشة للسكان.

كما يأتى ذلك فى إطار خطة إدارة شركة المطورون العرب القابضة لتعزيز ثقة العملاء بالشركة من خلال عقد شراكات مع كبرى الشركات فى مجالها لتقديم أفضل الخدمات للسكان، وكذلك زيادة حصة مصر من التصدير العقارى عبر تلبية احتياجات العملاء الأجانب الراغبين فى الإقامة بمشروعات ذكية وصديقة للبيئة.

وقع عقد الشراكة، بمقر شركة المطورون العرب القابضة بمصر الجديدة، الدكتور أيمن بن خليفة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، وشمس عبدالغفارـ العضو المنتدب لشركة إنفنيتى إى للتوريد وشحن السيارات، بحضور السيد جمال فتح الله رئيس مجلس إدارة شركة المطورون العرب القابضة.

ووفقًا لعقد الشراكة، ستتولى شركة المطورون العرب القابضة، توفير أماكن تصلح لإقامة محطات لشحن السيارات الكهربائية بمشروعات الشركة السكنية والتجارية والإدارية البالغ عددها 9 محطات موزعة بين شرق وغرب القاهرة وساحلى البحر الأحمر والأبيض المتوسط، وكذلك توفير مصدر دائم للكهرباء، والإمدادات والتوصيلات الفنية والتقنية اللازمة لتشغيل المحطة.