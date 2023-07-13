جامعة المجمعة تبدأ في استقبال طلبات القبول للعام الجامعي 1445.. للطالبات فقط

أعلنت جامعة المجمعة السعودية ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، عن بدء استقبال طلبات القبول لجميع التخصصات للعام الجامعي المقبل 1445هـ، وذلك للطالبات فقط بداية من اليوم الخميس الموافق 25 ذي الحجة 1444هـ/ 13 يوليو 2023.

الجدول الزمني للتقديم بجامعة المجمعة للطالبات

وأوضحت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني أن التقديم مستمر بشكل إلكتروني عبر بوابة القبول الإلكترونية للطالبات، وذلك حتى ظهر يوم الثلاثاء الموافق 30 ذي الحجة 1444هـ/ 18 يوليو 2023م.

وأعلنت الجامعة أن إعلان نتائج الفرز النهائي عبر البوابة الإلكترونية يكون يوم الخميس الموافق 16 محرم 1445هـ/ 3 أغسطس 2023م، موضحة أن آخر موعد لتأكيد القبول عبر البوابة الإلكترونية يوم الأحد 19 محرم 1445هـ/ 6 أغسطس 2023، في تمام الساعة 12 ظهراً ، ويلغى قبول من لم تؤكد القبول.

وأشارت الجامعة عبر الجدول الزمني الذي نشرته بموقعها الإلكتروني أن بداية العام الجامعي الجديد 1445هـ يكون يوم الأحد الموافق 4 صفر 1445هـ/ 6 أغسطس 2023م.

جامعة المجمعه.. رابط التقديم للعام الدراسي 1445

ونشرت الجامعة عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" رابط التقديم قائلة:" جامعة المجمعة تفتتح بوابة قبول الطالبات للعام الجامعي 1445هـ اعتباراً من اليوم 25-12-1444هـ وحتى 30-12-1444هـ ، عبر بوابة القبول الالكتروني للطالبات بالجامعة ، من خلال الرابط أدناه https://admit.mu.edu.sa "

وفي سياق آخر كانت الجامعة أعلنت اليوم أيضًا عن تدشين البرنامج الصيفي الجامعي لطلابها، والذي يضم 8 برامج متنوعة، والذي يأتي انطلاقًا من حرص عمادة شؤون الطلاب على التواصل الدائم مع طلبة الجامعة ، وإثرائهم بالمعارف والخبرات التي تساهم في صقل مواهبهم وتنمي مداركهم لكل ما هو مفيد ونافع لهم.

ولفتت الجامعة إلى أن البرنامج سيستمر ثلاثة أسابيع بداية من شهر محرم ببرامج وفعاليات حضورية، وعن بعد عبر منصة البلاك بورد ، مؤكدة حرص العمادة في تنوع برامجها لتكون برامج تضفي للطلبة المعرفة والمتعة، كما تحرص على أن تكون ذات إضافة معرفية وتنمية للمواهب والمدارك العقلية.