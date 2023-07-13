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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تحرير223 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل أجهزة الأمن سن حملاتها لضبط الخارجين عن القانون، ونجح رجال الأمن في  تحرير223 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

بينما، أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل مخزن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المخزن المشار إليه وأمكن ضبط كلٍ من مالك المخزن المشار إليه، له معلومات جنائية، و 3 عمال بذات المخزن.

حال قيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وعُثر بداخله على حفرة بقطر 2 متر، وعُمق 6 أمتار، وكذا الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

بمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

 

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