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الخميس 13 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بالزغاريد وثلج الأفراح طلاب الثانوية العامة بدمياط يودعون ماراثون الإمتحانات

فرحة الطلاب بانتهاء
فرحة الطلاب بانتهاء الامتحانات

ردت بوابة الوفد مظاهر  الفرح والبهجة لطلاب الثانويةالعامة أمام اللجان، بعد الانتهاء من الإمتحانات وانتشرت مظاهر الرقص البلدي والزغاريد من قبل أولياء الأمور والطلبة فيما تبادل الطلاب اللعب بـثلج الأفراح كنوع من التعبير عن فرحتهم بانتهاء الامتحانات 

وأدى الطلاب اليوم الخميس امتحان مواد الأحياء لشعبة العلوم ومادة الرياضة التطبيقية لشعبة الرياضة ومادة «الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية وسط إجراءات مشددة

وأعلن المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية لم تتلق أي شكاوى من الطلاب بشأن الامتحانات للشعبة العلمية أو الأدبية، مؤكدًا انتهاء الإمتحانات بجميع اقسامها اليوم

 وادي  12854طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة بشعبتها الادبية والعلمية حيث ادي 2349طالب وطالبة امتحان الجبر والهندسة التطبيقية و6054 طالب وطالبة امتحان الاحياء كما ادي امتحان الفلسفة والمنطق 4451 طالب وطالبة وذلك امام 41 لجنة بعدد عشر إدارات تعليمية 

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