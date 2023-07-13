العامة للمرافق تطلق مشروع صحي يخدم نصف مليون عامل وأسرهم

أعلن المستشار هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، عن مشروع للرعاية الصحية للعاملين في قطاعات المرافق العامة من مياه شرب وكهرباء وصرف صحي وكهرباء على مستوى الجمهورية .

وقال فؤاد، إن النقابة العامة تواصل تنفيذ خططها نحو خدمة أكثر من نصف مليون عامل أعضاء في النقابة العامة ولجانها النقابية ، والتواصل مع كافة شركاء العمل من أجل تنفيذ كافة المطالب المشروعة للعمال خاصة الصحية والاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،موضحا أن المشروع الصحي الجديد يستهدف تقديم الخدمة الطبية والعلاجية من مستشفيات ومراكز أشعة وتحاليل طبية بنسب خصم تصل إلى 60% ،كما يقدم خدمات متميزة لتوصيل نتائج الأشعة والتحاليل الطبية و الأدوية للمنازل من خلال الشرح الوافي والمفصل في محتويات كتيب اليكتروني يتضمن التطبيقات الموجودة والخاصة بكل خدمة علاجية،ويتم نشر وتوزيع هذا الكتيب على العمال في مواقع العمل ، وكذلك على الصفحات الرسمية للنقابة العامة ولجانها النقابية،ويتضمن عناوين وقوائم اسعار تلك المؤسسات العلاجية.

وأكد رئيس النقابة العامة، على تشكيل لجنة إدارية طبية لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للعاملين وأسرهم،والتواصل المستمر معهم عن طريق الآليات التي تعلن عنها النقابة ولجانها عن طريق خط ساخن سيتم الإعلان عنه قريبا.

وقال إن النقابة ستتابع سير عمل المشروع بجودة وبكفاءة عالية طبقا لقرارات النقابة العامة،والمتابعة والتقييم المستمر للخدمات الطبية وتنظيم آليات العمل بشكل دورى وإحكام الرقابة على آداء وجدوى المشروع ومدى فاعلياته.

وأوضح فؤاد، أن النقابة بصدد إطلاق مركز إعلامي على مواقع السوشيال ميديا،بهدف نشر خدمات النقابة والتواصل المستمر مع أعضائها،و دعم مراكز الإتصال وتطوير الخدمات النقابية وخلق مناخ جديد للتواصل يواكب التطور والحداثة بما يخدم مصالح العاملين ويقدم لهم أفضل الخدمات بأسهل وابسط وأسرع وبمختلف الوسائل.