«السودانى» يشعل أسعار العقارات

شقة الـ500 ألف جنيه فى «فيصل» تباع بأكثر من مليون وتوقعات بالمزيد

إيجار الشقة المفروشة وصل لـ25 ألف جنيه شهرياً.. ورواج غير مسبوق للأثاث المستعمل

سوق التأجير يصعد بـ400% وسماسرة العقار يتسابقون على أرباح يومية ومغرية

الشقق المغلقة تفتح أبوابها مجدداً.. والطلبات على المحال التجارية تتزايد

قفزت أسعار الوحدات السكنية فى شارع الملك فيصل لأكثر من الضعف خلال ثلاثة أشهر فقط بدأت منذ منتصف أبريل الماضى، حيث اندلعت المواجهة المسلحة فى السودان بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع.

وفى ظل تزايد طلبات الشراء أو الاستئجار من السودانيين، قفز سعر الشقة التى كانت تتداول فى شارع فيصل بحدود النصف مليون جنيه إلى أكثر من مليون فى ظل توقعات بمزيد من الارتفاعات السعرية خلال الفترة المقبلة.

وصعد سعر تأجير الشقة من حوالى 5 آلاف إلى مستوى يتأرجح بين 20 إلى 25 ألف جنيه للشهر الواحد فى ظل تهافت سودانى على اقتناص شقة مؤجرة وهو ما يعنى أن سوق الإيجار سجل زيادات من 300 الى 400 %.

التأثير السودانى لم يقتصر على سوق الوحدات السكنية فقط بل امتد إلى المحلات التجارية فى ظل توجه بعض السودانيين لإقامة مشاريع إيجارية يأتى على رأسها المطاعم التى تقدم الوجبات السودانية.

ووفقاً لإفادات بعض السماسرة فإن اشتعال أسعار سوق العقارات بيعا وتأجيرا لا يقتصر على شارع الملك فيصل بل يمتد إلى كافة المناطق، كالهرم وأكتوبر ومدينة نصر وعدد من المدن الجديدة حول القاهرة الكبرى.

ويتوقع هؤلاء أن يمتد التأثر السودانى على سوق العقار إلى مناطق جديدة فى ظل تفضيلات السودانيين للسكن على مناطق متجاورة، بمعنى أن السودانى يبحث فى الغالب عن مجموعة شقق «له ولأهله وأقاربه».

وعلى وقع هذه الزيادات السعرية سارع العديد من ملاك الشقق المغلقة لفرشها تمهيدا لتأجيرها مفروشا بعوائد مرتفعة ومغرية للغاية فى الوقت الذى لجأ فيه البعض لتأجير شققهم والبحث عن سكن مؤجر.

ووفقا لأحد سماسرة العقارات فإن الشقة المفروشة تؤجر للسودانى بإيجار شهرى لا يقل عن 20 ألف جنيه بغض النظر عن موقعها طالما أنها مكيفة ومفروشة جيدا.

ويبدو أن الأمر لم يقتصر على سوق العقارات فحسب على أساس أن حالة من الانتعاش غير المسبوق تسيطر على محال الأثاث المستعمل التى تشهد أسعاره ارتفاعات قياسية هى الأخرى بسبب ارتفاع الطلب السودانى عليها.

حالة الانتعاش فى سوق العقار المصرى بسبب السودانى انعكست إيجابا على سماسرة العقار فى ظل جنى ايرادات معتبرة بشكل يومى وهو الأمر الذى جذب إلى المهنة أعداداً كبيرة ليسوا من أصحاب المهنة طمعاً فى تحقيق المكاسب اليومية.

وبدأت المطاعم التى تقدم الوجبات السودانية تنتشر فى المناطق التى يكثر بها السودانيين، وهو الأمر الذى ينطبق أيضاً على الأنشطة التجارية الأخرى التى تقدم مأكولات أو مشروبات أو منتجات سودانية.