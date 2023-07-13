قمة الجوار محاولة مصرية جادة لتقديم مقترحات لحل الأزمة السودانية

أشاد الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بقمة دول جوار السودان والتي تنطلق بالقاهرة اليوم، لكونها محاولة مصرية جادة لتقديم مقترحات لحل الازمة السودانية وتتوزاى مع المبادرات الدولية الأخيرة لنزع فتيل الصراع.

وأشار بدر الدين، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، ان استقرار السودان يؤثر بطبيعة الحال على الأمن القومي المصري ومحاولات مصر لتهدئة الموقف ينعكس من تأتي في أهتمام حقيقي وجاد بتطورات الأوضاع في السودان.

ولفت أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، ان مصر تسعى للحفاظ على الدولة السودانية، في ظل انتشار الأخبار عن تدهور الأوضاع من الناحية الانسانية وعجز الحكومة السودانية عن سداد الرواتب وتوفير احتياجات الشعب من الغذاء.

ويشار إلى أنه انطلقت في القاهرة، يوم الخميس، قمة دول جوار السودان، في محاولة للتوسط بين الطرفين المتحاربين وهي أحدث المساعي الدولية الرامية لمنع اندلاع حرب أهلية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.