عاجل
عناقيد النجوم تزين صفحة السماء لمدة 8 أيام.. تابعوها الليلة الدفاع الروسية تُعلن القضاء على 850 جنديا أوكرانيا خلال يوم الرئيس: قمة اليوم تؤكد الدور المحوري لدول الجوار في حل الأزمة السودانية (شاهد) الرئيس السيسي: إنشاء آلية وزارية لوقف القتال في السودان (شاهد) السيسي يعلن إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية لبدء عملية سياسية شاملة (شاهد)
الخميس 13 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

أبو الغيط: استعادة استقرار السودان على رأس أولويات الجامعة العربية (شاهد)

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية

أكد أحمد أبوالغيط، أمين جامعة الدول العربية، أن استعادة استقرار السودان على رأس أولويات الجامعة، لافتا إلى أنّ مجلس الجامعة اهتمت منذ اندلاع الأزمة ببحث سبل استعادة السلم والاستقرار في السودان.

 

txt

طارق تهامي: قمة دول جوار السودان مبادرة مصرية مُخلصة لإنهاء الصراع العسكري

txt

آبي أحمد يشكر السيسي في قمة دول جوار السودان (شاهد)

 

 

وتابع "أبو الغيط" خلال كلمته في قمة دول جوار السودان المنعقد بالقاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن قمة مصر الخاصة بدول جوار السودان، جاءت لبحث سبل إنهاء الأزمة الحالية وتداعياتها السلبية وغير المسبوقة على مستقبل السودان وأمن واستقرار جواره، مشيرا إلى أنّ مجلس الجامعة اهتم منذ اندلاع الأزمة ببحث سبل استعادة السلم والاستقرار في السودان، باعتبارها أحد أهم أولويات الجامعة العربية.

 

وأشار إلى أن  مجلس الجامعة المنعقد بشأن السودان طالبت بوقف جميع الاشتباكات المسلحة وحفظ سلام وأمن السودانيين، مع ضمان وحدة أراضيه وسيادته، مستطردا:"حرصت الجامعة العربية في جميع جهودها على التنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمنظمات الإنسانية ذات الصلة، لما يمثله الوضع من تحدٍ كبير للسلم والأمن، ومن المحددات الأساسية للموقف العربي لعلاج الأزمة في السودان، يعتمد على الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها ومساعدتها قدر الإمكان على الاستمرار في أداء مهامها بشكل طبيعي وتجاوز الصعوبة التي تواجهها، مع معارضة أي تدخل خارجي في الشأن الداخلي السوداني، والتضامن الكامل مع السودان لضمان استقلاله ووحده أراضيه ».

تفاصيل قمة دول جوار السودان 

وانطلقت أمس الأربعاء،  الجلسة التحضيرية لقمة دول جوار السودان على مستوى كبار المسئولين بالقاهرة، وذلك بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد.

 

وتبحث اليوم  الخميس، بلدان جوار السودان فى القاهرة حلولا للأزمة السودانية التى دخلت شهرها الرابع منذ أن اندلعت فى أبريل الماضى، فى محاولة لإنهاء الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع لأجل حقن دماء الأشقاء السودانيين فضلا عن بحث سبل النزاع وتداعياته السلبية على البلدان المجاورة للسودان، ويترأس وفد السودان نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار ويضم الوفد أيضا وزير الخارجية المُكلف السفير على الصادق بحسب صحيفة "السودانى".

ويعد المؤتمر الذى ستشارك فيه أيضا دول الجوار السودانى -بأعلى مستوى تمثيل على رأسهم الرئيس الأريترى أسياس أفورقى - أحدث حلقة فى سلسلة الدعم والمساندة -غير المحدودة- التى تقدمها القاهرة للخرطوم، وبحسب المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية سيضع المؤتمر آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

 

كما يأتى المؤتمر حرصًا من القيادة المصرية على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

مواد متعلقة

أبو الغيط يرحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قرارًاً يدين الدعوة للكراهية الدينية

الاتحاد الإفريقي يضع خارطة طريق لوقف إطلاق النار في السودان (شاهد)

طارق تهامي: قمة دول جوار السودان مبادرة مصرية مُخلصة لإنهاء الصراع العسكري

آبي أحمد يشكر السيسي في قمة دول جوار السودان (شاهد)

القاهرة تستضيف اليوم مؤتمر قمة دول جوار السودان.. خطوات فعلية لحل الأزمة

السيسي: قمة دول جوار السودان تنعقد في لحظة تاريخية فارقة (فيديو)
الجريدة الورقية