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الخميس 13 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

وليد عبد الوهاب يكشف استعدادات هيئة ستاد القاهرة قبل مباراة القمة (خاض)

وليد عبد الوهاب
وليد عبد الوهاب

كشف  وليد عبد الوهاب رئيس هيئة ستاد القاهرة ، عن إستعدادات الهيئة لمباراة القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك في الجولة الـ31 المؤجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز .

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أكد وليد عبد الوهاب رئيس هئية ستاد القاهرة، في تصريحات خاصة لبوابة الوفد ، ان هيئة ستاد القاهرة  جاهزة  لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك .

أشار :" ان مباراة القمة لا تقل أهمية عن مباريات الدوري و ستاد القاهرة الدولي جاهز لاستقبال الجماهير".

أتم في تصريحاته :" أرضية  الاستاد كانت تحتاج 4 أيام لازالة البذرة الشتوي  لكي تظهر البذرة الصيفي ، وعقب  لقاء الزمالك والمقاولون العرب ازالنا البذرة الشتوية ،لكي تكون أرضية ستاد القاهرة جاهزة لمباراة القمة بشكلها المعهود".

 

يحل الزمالك ضيفًا ثقيلا على نظيره الأهلى  مساء اليوم الخميس في مباراة نارية  تقام مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة  الـ31 في بطولة الدوري المصري الممتاز.

 

ترتيب الأهلى والزمالك

يعتلي الأهلى صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 75 نقطة ، وتمكن المارد الأحمر من تتويج بطولة الدوري المصري الـ43 في تاريخة ، بينما يأتي الزمالك حامل اللقب  الموسم الماضي  يحتل المركز الثالث برصيد 59 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري.

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